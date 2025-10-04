Мирният план на Тръмп е задействан: "Хамас" се съгласи да освободи всички израелски заложници

Палестинското радикално движение "Хамас" обяви, че ще освободи всички израелски заложници – живите и телата на мъртвите, съгласно предложението на американския президент Доналд Тръмп, като така перспективите за установяване на мир изглеждат все по-реални.

Групировката потвърди и готовността си незабавно да започне преговори посредством посредниците, за да бъдат обсъдени подробностите по споразумението.

Палестинската организация освен това повтори и ангажимента си да предаде управлението на ивицата Газа на палестински орган от независими технократи, се добавя в изявлението на "Хамас".

Групировката не приема някои от предложенията в плана на Тръмп, но Израел отложи офанзивата си. В същото време, в събота, службата за гражданска защита в Ивицата Газа съобщи, че Израел е нанесъл удари въпреки призива на американския президент Доналд Тръмп за незабавно спиране на бомбардировките.

Тръмп: Израел незабавно да спре бомбардировките