Мирният план на Тръмп е задействан: "Хамас" се съгласи да освободи всички израелски заложници

Палестинското радикално движение "Хамас" обяви, че ще освободи всички израелски заложници – живите и телата на мъртвите, съгласно предложението на американския президент Доналд Тръмп, като така перспективите за установяване на мир изглеждат все по-реални.
Групировката потвърди и готовността си незабавно да започне преговори посредством посредниците, за да бъдат обсъдени подробностите по споразумението.
Палестинската организация освен това повтори и ангажимента си да предаде управлението на ивицата Газа на палестински орган от независими технократи, се добавя в изявлението на "Хамас".
Групировката не приема някои от предложенията в плана на Тръмп, но Израел отложи офанзивата си.
В същото време, в събота, службата за гражданска защита в Ивицата Газа съобщи, че Израел е нанесъл удари въпреки призива на американския президент Доналд Тръмп за незабавно спиране на бомбардировките.
Тръмп: Израел незабавно да спре бомбардировките
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Израел незабавно трябва да спре бомбардировките на ивицата Газа, за да започнат преговори за прекратяване на огъня.
"Въз основа на изявлението на "Хамас", смятам, че те са готови за траен мир", заяви Тръмп.
В кратко видео послание обеща, че съгласно мирния план за ивицата Газа "всички страни ще бъдат третирани справедливо".
"Днес е велик ден. Ще видим как ще се развие. Сега трябва да финализираме подробностите", заяви Тръмп във видеото, разпространено в социалната му мрежа "Трут соушъл".
Политическото ръководство на Израел нареди на военните да намалят офанзивните си действия в ивицата Газа и заяви, че се готви за "незабавно изпълнение" на първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп след отговора на "Хамас", съобщиха израелските медии, цитирани от Ройтерс.
"В резултат на отговора на "Хамас", Израел се подготвя за незабавното изпълнение на първата фаза от плана на Тръмп за освобождаването на всички заложници", се посочва в съобщение на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху.
"Хамас" настоява за преговори по мирния план на Тръмп
От "Хамас" обаче заявиха, че някои точки от плана на Тръмп са "неясни" и настояват за преговори.
"Американското предложение е неясно, двусмислено и затова трябват преговори чрез посредници", заяви високопоставеният член на движението Махмуд Мардауи пред Франс прес.
В отговора си на предложението на Тръмп "Хамас" не споменава нищо по точката за разоръжаването си – искане на Израел и САЩ, което преди това групировката отхвърляше.
В изявлението си палестинското движение отбеляза, че "оценява усилията на арабските, ислямските (страни) и международната (общност), както и усилията на американския президент Доналд Тръмп, който призова за край на войната в ивицата Газа, размяна на затворници и незабавно допускане на хуманитарна помощ".
"Хамас" добави, че е готов да "предаде управлението на ивицата Газа на палестински орган от независими (технократи), въз основа на палестинския национален консенсус и ползващ се с арабска и ислямска подкрепа".
Пред телевизия "Ал Джазира" обаче Муса Абу Марзук – член на политическото бюро на палестинската групировка, заяви, че се съмнява, че освобождаването на всички живи заложници и връщането на телата на мъртвите може да бъде извършено в рамките на 72 часа, както е заложено в плана на Тръмп.
"Освобождаването на живите заложници и предаването на телата на мъртвите в рамките на 72 часа е неосъществимо в настоящите условия", каза той.
Абу Марзук уточни също, че движението "Хамас" е готово да предаде оръжието си на бъдещите палестински власти, които ще управляват ивицата Газа, но разпоредбите на плана относно разполагането на мироопазващ контингент в анклава "изискват изясняване и по-нататъшно обсъждане".
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Не е, ще стане още по-лошо...
Прекрасния на практика ще признае право на черните байраци да си спретнат собствена държава...
Какво ще стане с Махмуд Абас - законният президент и законното правителство?..
Той ли ще представлява Палестина в
ООН или техният "технократ"..
И ще вкара в ООН черните байраци като втори представител на уж една държава Палестина?..
На посочения от вас имейл адрес е изпратен линк за възстановяване на паролата. След като го натиснете, ще можете да изберете и потвърдите новата си парола и да влезете в сайта. Ако не получавате имейл, свържете се с нас.
Регистрация
Вашата заявка за регистрация е приета успешно. Ще получите имейл за активация на профила.
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Какадука е прекалил с оранжевия фон дьо тен ... По-добре щеше да изглежда ако нЕкой негър му се беше изпразнил на олиго-дементната муцуна.
Що да се самоубиват толкова лесно
Туй чистачката на Хамас го е решила, зер никой не остана.
Леката подробност е - кога ще ги освободят, станали ясно?
Не е, ще стане още по-лошо... Прекрасния на практика ще признае право на черните байраци да си спретнат собствена държава... Какво ще стане с Махмуд Абас - законният президент и законното правителство?.. Той ли ще представлява Палестина в ООН или техният "технократ".. И ще вкара в ООН черните байраци като втори представител на уж една държава Палестина?..
https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA047231.pdf
Ако хамас наистина освободи заложниците, това ще е първа истинска външнополитическа заслуга на Тръмп.
Нищо не е таквоз, каквото изглежда, но пък Нобеловата награда е страашно съблазнителна ;)
Тинтири минтири,, разоръжаване няма да има, но очаквали мир...