Мирослава Тодорова: Абсурд е съдът да заседава под обсада

Изпълнението на съдебните актове не означава, че те не могат да бъдат обсъждани и критикувани. Това е начин за развитие на съдебната практика, корекции и търсене на политически решения за отстраняване на недъзи. Това коментира пред БНР съдията от Софийския градски съд Мирослава Тодорова, бивш председател на Съюза на съдиите.
"Ние сме длъжни да обясняваме какви са правомощията на съда, кога е уместно да се очаква от него реакция и кога – не, и дали това би следвало да е обществена тревога или не, каза тя във връзка с натиска върху съда по определени дела, обществените настроения, политическата конюнктура и опитите за т.нар. улично правосъдие".
"Абсурд е да заседава съдът под обсада. (…) Делата трябва да се решават в съдебната зала. Дали един процес е политически или не – има юридически критерии."
Етичните правила изискват съдиите да не коментират делата си, докато са висящи, за да не се разколебава доверието на гражданите в съда, отбеляза Тодорова.
Ако гражданите смятат съдиите за некомпетентни или има съмнения за корупция, атестационният процес би следвало да отчете такъв проблем. Има правни средства да се установи превратно упражняване на правосъдие, каза съдията.
Ако има проблем с персоналния състав на органите, трябва да търсим решение на този проблем, а не да го изместваме, като опорочаваме основни принципи, смята Мирослава Тодорова.
"Хората са суверенът. Те носят отговорност за политическите власти, които конструират", отбеляза тя.
По думите ѝ "годините ожесточение, които бяха манипулирани, продиктувани, резултат на дългогодишни злоупотреби на политическата власт с чувството на защитеност на хората" са довели до тежки процеси".
Прочистването на системата през 90-те години е в основата на политическата злоупотреба със съда, допълни съдията.
"Идеята, че съдиите могат да бъдат на някого, е в основата на всичките ни несгоди. Много е важно да не се задълбочи процесът на девалвация и правен нихилизъм", посочи Мирослава Тодорова и предупреди за риска от "все по-лесни и развращаващи общественото мнение решения".
Всички данни, свързани с движението на делото, могат да имат правно значение. Разумно се тълкува дали има натаманяване и съмнения за избор на подходящ съдебен състав. Това може да бъде преценявано за тенденциозност и тези факти ще имат значение в процеса по същество. Ако бъде прекратено производството, има правно средство за защита – обезщетение по Закона за отговорността на държавата, поясни още съдия Тодорова.
Предупреждавали сме какво става, когато една система се напълни с клонинги на политически силните или на паралелната власт, допълни тя.
Освен делата, които са във фокуса на общественото внимание, има множество други дела, по които тече саморазправа, защото се възползват от наложения тон и има въздействие върху съда, разказа Мирослава Тодорова. Тя допуска, че гражданите понякога недооценяват отказа на съдията да се отдръпне, за да не компрометира процеса.
