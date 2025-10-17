Мисия спасяване на адмирала

Военните ще могат да работят до пет години допълнително след навършване на пенсионна възраст, а не до три, както е в момента. Поправката се придвижва от депутати от ГЕРБ, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН и е ключова за сектора и по-специално за началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

През 2026 година той навършва 65 години, но според предлаганата промяна в Закона за отбраната офицерите със звание "генерал" ("адмирал") вече ще могат да служат до 67 години.

Така той ще може да изпълни втория си четиригодишен мандат, който започна през 2024 година.

Адмирал Ефтимов успява да балансира между управляващите в момента и президента Румен Радев.

Така войниците вече ще могат да служат до 51 години, офицерските кандидати и младшите офицери до 60 години, офицерите със звание "подполковник" ("капитан II ранг") до 60 години, офицерите със звание "полковник" ("капитан I ранг") до 61 години; офицерите със звание "бригаден генерал" ("флотилен адмирал") до 63 години, офицерите със звание "генерал-майор" ("контраадмирал") до 63 години, офицерите със звание "генерал-лейтенант" ("вицеадмирал") до 64 години.

Освен това притежаващите висше офицерско звание и заемащи длъжност, за която се изисква хабилитация, ще продължат да заемат длъжностите до 7 години след навършване на 60 години, а не до 5, както е сега.

Мотивите са, че през следващите години ще има голям отлив на военнослужещи поради навършване на пределна възраст за военно звание.

Освен това трябва да се осигури приемственост при придобиването на нова техника и облекчаване на пенсионната система.

Армията е в кадрови колапс от години, като дори според официални данни са свободни повече от 20% от местата. За целта заплатите в сектора бяха вдигнати ударно тази година и политическото ръководство на МО твърди, че вече има повече кандидати за военна служба.

Вдигането на годините за служба за висшите военни действително ще осигури приемственост при многомилионните проекти, които бяха задвижени последните години и предстои да бъдат задвижени.

Има обаче реална опасност да се затрудняват кариерното израстване на по-младите офицери.