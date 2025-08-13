Мистериозно почина 18-ти топ мениджър на руска компания от началото на войната

Мистериозно почина 18-ти топ мениджър на голяма руска компания от началото на войната на Москва срещу Украйна.
Поредният смъртен случай при неизвестни обстоятелства е на Дмитрий Осипов - председател на Съвета на директорите на "Уралкалий", който е най-големият производител на калиев хлорид в света и притежава 5 мини и 7 завода за торове в Русия, предадоха руски издания във вторник.
Преди това Осипов е заемал високи мениджърски позиции още в "Химпром", "Сибур-Химпром" и в Кирово-Чепецкия химически завод,
Дмитрий Осипов почина на 59-годишна възраст, съобщи руската агенция "Интерфакс", като се позова на пресслужбата на "Уралхим", под чиято шапка е "Уралкалий".
От компанията определиха смъртта на Осипов като "внезапна" без да посочат причината за нея.
Дмитрий Осипов е бил изпълнителен директор на "Уралкалий" от 2013 до 2020 г., след което оглавява най-големия производител на титан в света "ВСМПО-Ависма", а през 2023 г. се завръща в "Уралкалий".
Смъртта на Осипов е втората за последната седмица сред топ мениджъри и собственици на голям бизнес в Русия. Ден преди него внезапно почина и Михаил Кенин - основател и основен акционер на групата компании "Самольот" - най-големият разработчик на летателни апарати в Русия. Причината за смъртта му също остана неизвестна.
Общо за последните три години и половина, след началото на войната срещу Украйна, най-малко 17 топ мениджъри на големи руски компании са починали при мистериозни обстоятелства.
През януари 2022 г. 60-годишният ръководител на транспортната служба на "Газпром Инвест" Леонид Шулман беше намерен мъртъв в изветсно селище на богатите в Ленинградска област.
Месец по-късно телата на Владислав Аваев, бивш вицепрезидент на "Газпромбанк", заедно с тези на съпругата му и дъщеря му, бяха открити в московски апартамент.
През юли 2022 г. тялото на 61-годишния Юрий Воронов, изпълнителен директор на транспортната компания "Астра Шипинг", която работи по арктическите договори на "Газпром", беше намерено в елитното вилно селище близо до Финския залив. Той почина от изстрел в главата.
През есента на 2022 г. 67-годишният председател на Съвета на директорите на "Лукойл" Равил Маганов падна от прозореца на Централната клинична болница към Департамента за управление на президентските имоти в Москва. Неговият заместник - 66-годишният Владимир Некрасов, почина година по-късно поради "остра сърдечна недостатъчност". През март 2024 г. вицепрезидентът на "Лукойл" Виталий Робертус почина на 53-годишна възраст. Компанията не разкри причините и обстоятелствата около смъртта на топ мениджъра.
През февруари 2023 г. Вячеслав Ровнейко, съсобственик на белгийската компания за търговия с петрол "Nafta (B) N.V." и изпълнителен директор на Междурегионалния горивен съюз, беше намерен мъртъв в къща на Рубльово-Успенско шосе близо до Москва.
През октомври 2024 г. Михаил Рогачев, бивш заместник-директор на "Норилски никел", падна от прозореца на апартамента си в Москва. През юли 2025 г. Андрей Бадалов, вицепрезидент на "Транснефт", падна от 17-ия етаж на къща на Рубльовско шосе.
Сергей Протосеня, бивш топ мениджър на "Новатек", също беше намерен застрелян във вила в Испания.
Мъртъв в гаража на къщата си близо до Санкт Петербург беше открит и Александър Тюляков - топ мениджър на финансовото подразделение на Газпром.
Павел Пчелников, директор по комуникациите на Руските железници, беше намерен на балкона на апартамента си в Москва. Случаят беше обявен за самоубийство.
Основателят на "Владимирски стандарт" Павел Антов падна от прозореца на хотел в Индия.
Директорът на Корпорацията за развитие на Далечния изток и Арктика Иван Печорин падна от лодка по време на разходка близо до остров Руски.
Вицепрезидентът на ЛокоБанк Кристина Байкова падна от прозорец след парти.
Първият заместник-ръководител на "Якутск Енерго" Игор Шкурко беше намерен мъртъв в следствения арест в Якутск.
