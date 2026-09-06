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Мицотакис с 30 мерки за повишаване на доходите на гърците

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Кириакос Мицотакис, сн. ЕПА/БГНЕС
30 мерки за увеличаване на доходите на населението и намаляване на данъчната тежест с фокус върху средната класа обяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис в речта си при откриването на Солунския международен панаир.
 
Сред тях е увеличаване на минималната заплата през 2027 г. от 920 на 950 евро, а до началото на 2028 г. и на 1000 евро.
 
Освен това ще бъде намален минималният облагаем доход на самоосигуряващите се лица, които упражняват свободни професии.
 
От 2027 г. авансово дължимият данък от предприятията и свободните професии ще бъде намален от 55 на 50 процента. Незабавно влиза в сила нулева данъчна ставка за земеделците с годишен доход до 20 000 евро. Нулева ще бъде ставката и за родителите с три деца и доход до същата сума. С 0.5 процентни пункта се намаляват осигурителните вноски на заетите в частния сектор. От април 2027 г. се очаква ново намаляване на осигуровките с 0.5 пункта.
 
Годишната надбавка за пенсионерите на възраст над 65 години, която се изплаща през ноември, се увеличава на 400 евро. В публичния сектор се въвежда коледна надбавка от 500 евро.
 
Мицотакис обеща и намаляване на цената на електроенергията с 30 процента през следващите три години. Още от януари с 50% ще бъде намалена таксата за услуги в обществен интерес в сметките за електричество на домакинствата, съобщи БНР.
 
Гръцкият премиер обяви и програма ”Мой дом 3” на стойност от 2 млрд. евро – продължение на предишните две програми за нисколихвени кредити за придобиване на жилище.
 
Сред обявените мерки е увеличаване на помощта при раждане на дете на 1000 евро, постепенната отмяна на патентния данък, отмяна на данъка върху недвижимото имущество в населените места с до 2000 жители от догодина и др.
 
Словото на Мицотакис тази година се очакваше с особен интерес не на последно място и заради предстоящите през следващата пролет редовни парламентарни избори в Гърция.
 
Гръцкият премиер каза, че конкретните мерки са част от четиригодишен график, с което даде заявка за трети мандат на дясноцентристката си партия ”Нова демокрация”. Той определи мерките като ”пролог на новата програма на правителството”.

Ключови думи

Гърция Мицотакис
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