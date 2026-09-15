Младежкият ГЕРБ във Враца се разпада след над 50 оставки

Младежката организация на ГЕРБ във Враца на практика е пред разпад, след като във вторник оставка хвърли председателят ѝ Владимир Димитров, а към него са се присъединили и над 50 дружи членове. Това стана само ден след оттеглянето от партията на Бойко Борисов на областния координатор на младежите във Враца и общински организационен секретар на формацията в града Мартин Харизанов. По-рано във вторник напускането на ГЕРБ обяви и бившият областен управител на Враца Николай Руменов.

"Днес затварям една важна страница от своя политически път и напускам ГЕРБ", написа той във Фейсбук. Руменов обяснява, че се е присъединил към партията през 2022 г. "в момент, когато това не беше нито лесният, нито удобният избор - малко преди задържането на лидера на ГЕРБ и във времето на т.нар. "чегъртане".

Той обяснява, че си тръгва, защото "има граници, които човек не бива да прекрачва", но не прави допълнителни разяснения. "Има една фраза, която с времето започнах да разбирам все по-добре: "Когато си тръгнат отвратените, остават отвратителните." Не искам да стигам до момента, в който компромисът със собствените ми принципи се превръща в навик. Понякога да си тръгнеш не означава да се откажеш - означава да останеш верен на себе си", пише още той.

Няколко часа след него оставката си обяви и председателят на младежката структура на партията Владимир Димитров. Във Фейсбук той написа, че решението на над 50 членове на младежкия ГЕРБ във Враца е "трудно, но добре обмислено решение".

"Причините са натрупвани с години. Вътрешните противоборства, опитите да бъде омаловажен трудът ни и все по-ясното усещане, че активността на младите във Враца се възприема като проблем, а не като сила за партията, направиха оставането ни все по-трудно защитимо пред самите нас. Последва и обвинението от новото общинско ръководство, че МГЕРБ- Враца е била прекалено активна, иззела е инициативата и по този начин е засенчила Жени ГЕРБ и Старейшини ГЕРБ", обяснява Димитров.

"Очаквахме активността ни да бъде пример. Оказа се проблем. Още повече че зад МГЕРБ- Враца стоят образовани и реализирани млади хора. Сред нас има юристи, икономисти, журналисти, архитекти, учители, фармацевти, медици и представители на редица други професии. Хора със собствена кариера, знания и позиция, които години наред доброволно отделяха от времето си за каузи в област Враца", допълва той.

Според него е трудно да говориш за развитие на младите и едновременно с това да им показваш, че инициативността им трябва да има удобни граници.

Той разказва, че след като обявил оставката си от ГЕРБ Мартин Харизанов лично разговарял с членовете на структурата и настоял да останат и да продължат, но те решили да си тръгнат.

Това е тежък удар за партията на Борисов, тъй като врачанската младежка структура бе една от най-силните. ГЕРБ очевидна е в криза, след като партията за пръв път не се регистрира за избори, а нейни знакови лица застнаха зад чужди кандидатури за президент.

От ГЕРБ все още не са коментирали случващото се в структурата им във Враца.