Млади учени от БАН могат да останат без жилища

Има риск млади учени, докторанти и служители на Българската академия на науките (БАН) да останат без дом заради проблем с настаняването им в общежитие в ж.к. "Студентски град" в София.

22-ма учени, които живеят в блок 58 вх. "В", са се обърнали към научната институция за съдействие, а общото събрание е приело декларация в тяхна защита. Рискът служителите от БАН да останат без жилище е поради неразбирателство между научната институция, образователното министерство и Националното представителство на студентските съвети.

Блок 58 се стопанисва от дружеството "Студентски столове и общежития" към образователното министерство. Съгласно споразумение между МОН и БАН близо 150 жилища са предназначени за наемане от служители на академията на науките.

През 2024 г. обаче започва мащабен поетапен ремонт на трите входа на блока и е трябвало служителите на БАН от вход "В" да освободят жилищата си преждевременно, въпреки че ремонтът е бил вход по вход.

БАН е получила уверение, че след края на ремонта учените ще могат да се завърнат в използваните от тях жилища или да бъдат временно пренастанени във вход "А" или "Б" до приключване на целия ремонт. Досега обаче решение на проблема не е намерен, въпреки преговорите между академията на науките и образователното ведомство.

На този фон Националното представителство на студентските съвети обявява кампания за настаняване на нови наематели във вход "А" до 5 септември, което буди допълнителна тревога сред учените.

"По този начин се нарушават договорените между МОН и БАН квоти за настаняване на изследователи в споменатия блок, които не могат да си позволят да купят жилище в София или да плащат свободен наем, нарушават се и правата на научно-преподавателския състав да се ползва от социални придобивки", посочва в позиция БАН.

За да защити служителите си, Общото събрание на БАН настоява образователното министерство да спази определените квоти на академията в 58-ми блок.

"Ние апелираме да бъде спрян процесът на обявената процедура за настаняване на нови лица в бл. 58 до изясняване на ситуацията и завършване на разговорите между БАН, МОН и ССО и до трайното разрешаване на проблема. Общото събрание на БАН настоява всички, които са били временно изведени от бл. 58, да бъдат настанени отново в бл. 58, съгласно поетия ангажимент от ССО", посочва се в позицията.

Служителите на БАН са настанявани в бл. 58 още от 90-те години. Когато започна ремонтът преди година, учените се опитаха да потърсят подкрепа в казуса и създадоха петиция. Според тях ремонтът е бил повод да бъде изгонени от блока и в анексите, които е трябвало да подпишат при напускането си не е било посочено времето за ремонта или как ще бъде уредено настаняването им.