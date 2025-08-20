Младите лекари искат обяснение от МЗ защо се бавят промените за специализациите

Обещаните на младите лекари промени в Наредбата за специализациите се бавят. За това съобщи Василена Димитрова от инициативния комитет на протестиращите млади лекари "Бъдеще в България" в сряда. Тя и колегите ѝ са получили обещание от Министерството на здравеопазването в началото на август да се състои отново среща с болничните асоциации, на която да бъдат обсъдени техните предложения относно специализациите. На последната среща, състояла се на 14 юли е бил даден 14-дневен срок болничните асоциации да дадат на МЗ предложения в писмен вариант към наредбата за специализациите.
“Не знаем къде по веригата се е скъсала връзката, но не сме осведомени нито да са постъпили предложения, нито МЗ да е организирало среща. Ние седим и търпеливо изчакваме“, коментира Димитрова.
Още по темата
На 14 август, месец след последната среща, от инициативния комитет на протестиращите млади лекари "Бъдеще в България" решили да се свържат с министъра по официален път чрез имейл, за да попитат какво става. Отговор седмица по-късно все още нямат.
“Както ни беше разяснено в началото на протестите, нашите имейли не достигали до министъра и нямало входирани молби за среща, въпреки обратната връзка от имейла на деловодството, че е входиран документа, предполагаме и този път имейлът да не е достигнал доц. д-р Силви Кирилов. Той любезно ни е предоставил номера си и вчера ние изпратихме текста и на личния му номер, за да сме убедени, че е предоставен на неговото внимание. Никой от министерството не желае да се свърже с нас и да ни обясни какво се случва. Явно смятат, че не заслужаваме такова разяснение, макар и да показваме публично месеци наред недоволството си именно от политиките, които се водят в сектора години наред”, каза Димитрова.
Младите медици питат дали в МЗ са постъпили предложения от страна на болничните организации относно наредбата за специализациите, дали МЗ се е запознало с тях и възнамерява ли да организира среща за тяхното обсъждане.
“В случай че такива предложения не са постъпили официално до МЗ, бихме искали да знаем каква е позицията на Министерство на здравеопазването относно неспазването на поетите ангажименти и дадените обещания от страна на болничните асоциации, саботирането на обществения диалог между страните по казуса и отбягване на решаването на този обществено и национално значим проблем", настояват младите лекари.
През юли на една от срещите в МЗ младите лекари настояха за прозрачни конкурси за специализация, а не зачисляване по фамилна линия и необективни критерии.
Същевременно въпросът с възнагражденията им също беше отложен за след ваканкцията на депутатите през септември.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.