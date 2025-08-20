Младите лекари искат обяснение от МЗ защо се бавят промените за специализациите



Обещаните на младите лекари промени в Наредбата за специализациите се бавят. За това съобщи Василена Димитрова от инициативния комитет на протестиращите млади лекари "Бъдеще в България" в сряда. Тя и колегите ѝ са получили обещание от Министерството на здравеопазването в началото на август да се състои отново среща с болничните асоциации, на която да бъдат обсъдени техните предложения относно специализациите. На последната среща, състояла се на 14 юли е бил даден 14-дневен срок болничните асоциации да дадат на МЗ предложения в писмен вариант към наредбата за специализациите.

“Не знаем къде по веригата се е скъсала връзката, но не сме осведомени нито да са постъпили предложения, нито МЗ да е организирало среща. Ние седим и търпеливо изчакваме“, коментира Димитрова.

На 14 август, месец след последната среща, от инициативния комитет на протестиращите млади лекари "Бъдеще в България" решили да се свържат с министъра по официален път чрез имейл, за да попитат какво става. Отговор седмица по-късно все още нямат.

“Както ни беше разяснено в началото на протестите, нашите имейли не достигали до министъра и нямало входирани молби за среща, въпреки обратната връзка от имейла на деловодството, че е входиран документа, предполагаме и този път имейлът да не е достигнал доц. д-р Силви Кирилов. Той любезно ни е предоставил номера си и вчера ние изпратихме текста и на личния му номер, за да сме убедени, че е предоставен на неговото внимание. Никой от министерството не желае да се свърже с нас и да ни обясни какво се случва. Явно смятат, че не заслужаваме такова разяснение, макар и да показваме публично месеци наред недоволството си именно от политиките, които се водят в сектора години наред”, каза Димитрова.

Младите медици питат дали в МЗ са постъпили предложения от страна на болничните организации относно наредбата за специализациите, дали МЗ се е запознало с тях и възнамерява ли да организира среща за тяхното обсъждане.

“В случай че такива предложения не са постъпили официално до МЗ, бихме искали да знаем каква е позицията на Министерство на здравеопазването относно неспазването на поетите ангажименти и дадените обещания от страна на болничните асоциации, саботирането на обществения диалог между страните по казуса и отбягване на решаването на този обществено и национално значим проблем", настояват младите лекари.

През юли на една от срещите в МЗ младите лекари настояха за прозрачни конкурси за специализация, а не зачисляване по фамилна линия и необективни критерии.

Същевременно въпросът с възнагражденията им също беше отложен за след ваканкцията на депутатите през септември.