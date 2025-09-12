Младите лекари: Промените в наредбата за специализациите са формални и не отговарят на исканията ни



Инициативният комитет на протестиращите млади лекари “Бъдеще в България“ не харесва публикуваните за обществено обсъждане от Министерството на здравеопазването промени в наредбата за специализациите.

“Считаме, че така предложените промени са формални, практически няма да доведат до никаква положителна промяна, не отговарят на исканията, които поставихме, а напротив – част от тях са от такова естество, че биха довели до влошаване и на без това трагичното състояние на здравеопазването в страната“, заявяват в официално становище до институциите от инициативния комитет.

По думите им подходът към тях и техните искания, демонстриран от компетентните органи и длъжностни лица, е най – сигурният път да бъдат прогонени окончателно от страната.

Промените бяха изготвени в рамките на създадена от министъра на здравеопазването Силви Кирилов работна група, в която участваха и представители на протестиращите млади медици от инициативния комитет “Бъдеще в България”. Миналата седмица здравният министър се срещна с представители на специализантите, за да ги запознае предварително с изготвените предложения за промени в наредбата.

Какво предвижда наредбата

От публикуваните за обществено обсъждане промени стана ясно, че не е постигнат консенсус да има централизиран конкурс за специализация, а вместо това в процедурите вече ще участва и представител на Министерството на здравеопазването, за да няма субективизъм.

Освен това отпада текстът в наредбата, че заплатата на специализантите не може да е по-ниска от минималния осигурителен доход, уж за да няма объркване, че наредбата регламентира специализантите да бъдат назначавани на минимална работна заплата.

Повишават се и критериите за ръководителите на специализантите.

Предвидено е и създаването на електронна платформа за подаване на сигнали при нередности в обучението, както и книжката за специализация да се издава и води и в електронен вид.

На последващ етап чрез промени в Закона за здравето се планира създаването на централизиран електронен регистър на специализантите.

Предложението за заплатите само ще влоши положението на специализантите

От инициативния комитет на младите лекари коментираха, че по отношение на възнагражденията исканията им по никакъв начин не са били удовлетворени с промените.

“Нашето конкретно предложение бе минималното основно възнаграждение за лекар без специалност да бъде не по-малко от 150% от средната работна заплата за последните 12 месеца според НСИ“, припомнят те.

И обясняват, че изрично са посочили пред Комисията по здравеопазването на Народното събрание, че следва да се обмисли и въведе минимален праг не само за специализантите, но и за лекарите с една и повече специалности, както и за всички медицински специалисти, който да представлява процент от средната работна заплата и да гарантира достойно възнаграждение за всички заети в здравеопазването, съобразно придобитата от тях професионална квалификация. За тези техни искания е уведомен и лично министърът на здравеопазването в хода на проведените срещи в МЗ.

“Предвид посоченото, недоумение буди в нас публично оповестеното от

министерството твърдение, че сме искали премахване на минималното

възнаграждение в чл. 15, ал. 3 от Наредбата. Такова искане сме отправяли

само във връзка с това, че смятаме, че трябва да има регламентиране на

минимално достойно трудово възнаграждение, което да бъде гарантирано

чрез конкретни законодателни промени“, се казва в становището на младите лекари.

Според тях предложеното отпадане на текста на чл. 15, ал. 3 от Наредбата преди да има яснота дали и как ще бъдат гарантирани достойни минимални прагове на основните трудови възнаграждения на лекари и медицински специалисти, води до основателни притеснения, че тази промяна не само няма да помогне, а напротив – ще влоши положението на специализантите, тъй като ще създаде възможност за работодателите да сключват трудови договори с по – ниски от сега регламентираните в наредбата основни трудови възнаграждени. Според настоящите текстове заплатата на специализантите не може да е по-ниска от минималния осигурителен доход.

Служители на РЗИ няма да подобрят прозрачността на конкурсите

Младите лекари намират идеята за представители на МЗ в конкурсните комисии за несъстоятелна и неработеща предвид това, че членове на комисиите ще бъдат служители на Регионалните здравни инспекции (РЗИ. ). “Възникват и следните въпроси: притежават ли служителите на РЗИ необходимата компетентност, за да оценяват познанията на кандидатите, как ще бъде установяван техният клиничен и теоретичен опит, какви ще са техните правомощия като членове на конкурсните комисии, с какви реални механизми ще разполагат, за да бранят прозрачността и равнопоставеността на кандидатите и на какъв принцип ще бъдат избирани”, се казва в становището на инициативния комитет.

“Считаме за несериозна позицията на МЗ, че редови служител на РЗИ би

могъл да окаже каквото и да е въздействие върху конкурсна комисия и

конкретно върху който и да било болничен директор в защита на

прозрачността и равнопоставеността при провеждане на конкурсните

процедури”, коментират още младите лекари.

Създаване на още зависимости

Според тях предложената промяна за повишаване на критериите за ръководители на специализантите, изразяваща се единствено в количествено повишаване на необходимия трудов стаж от три на пет години, няма да доведе до повишаване на качеството на обучението на специализантите.

“Налице е повърхностен подход, който не би довел до никаква значима промяна“, се казва в становището им. Освен това те виждат още една опасност заради нов текст, който предвижда, че ръководителят на специализанта може да предложи на ръководителя на базата за обучение да прекрати договора или заповедта, въз основа на които специализантът е зачислен, в случаите, когато той не изпълнява учебната програма и индивидуалния учебен план. Според младите лекари това създава възможност за “сериозни злоупотреби и упражняване на натиск върху специализантите“. По думите им така се въвежда допълнителна зависимост за тях и ги оставя изцяло на благоволението на ръководителя на специализацията, съответно на ръководителя на учебната база. “Съществуващата йерархична зависимост между директор на учебната база и ръководител на специализанта е предпоставка за злоупотреби, а в някои случаи и за разправа с неудобни специализанти“, се казва в становището.

Специализантите остсават незащитени при подаване на сигнали

Младите лекари казват още, че създаването на самостоятелен раздел с възможност за онлайн подаване на сигнали от специализанти при неспазване на изискванията на наредбата не отговаря на изложените от тях в хода на проведените работни срещи проблеми, свързани с рисковете за специализантите да подават сигнали за нередности.

“Ясно обяснихме в какво се състои проблемът и предвид уязвимото положение на специализантите същите на практика са лишени от реална възможност да сигнализират за нередности, защото нямат никаква защита от ответни мерки от страна на работодателя. Видно от предложената промяна, същата чисто механично създава задължение за създаване на онлайн платформа за сигнали, което с нищо не променя настоящото положение. И към момента специализантите могат да подават сигнали до МЗ, включително и по електронен път. Проблемът не е във възможността за подаване на сигнали, а в обичайната липса на своевременно, обективно и всестранно извършване на проверка на сигналите, както и в липсата на каквато и да било реална защита за лицата, подаващи сигнали. Никъде в мотивите и в проекта не е посочено как и каква защита на подателите на сигнали ще предоставя МЗ“, се казва в становището им.

“Въвеждането на задължение за висшите училища и базите за обучение да провеждат ежегодни анкети сред специализантите е мярка, която има резон, но по отношение на реалната полза от нея считаме, че би следвало да се въведат конкретни задължения за МЗ, извън задължението му за публикуване на резултатите и анализите им, направени от висшите училища и базите за обучение. За да има смисъл от тази промяна следва и самото министерство да е задължено да анализира резултатите и да ги взема предвид в своята дейност. Противното би представлявало въвеждане на поредното административно задължение, от което няма никакъв практически смисъл, извън декларирането на добри намерения и загриженост.

По отношение на въведената възможност книжката за специализация да

се издава и в електронен вариант считаме, че същата не гарантира електронизацията им, тъй като така формулиран, текстът не задължава, а оставя изцяло на усмотрението на висшите училища решението дали да има електронни книжки", се казва още в позицията на инициативния комитет "Бъдеще в България".