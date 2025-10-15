Младите лекари протестираха с ковчег под прозорците на властта

Млади лекари, специализанти и студенти по медицина излязоха в сряда на нов протест под мотото “Погребението на едно бъдеще“ след като през изминалата седмица исканията им за по-достойни възнаграждения и условия на труд бяха неглижирани от министъра на здравеопазването и мнозинството в парламента.

Протестиращите в София се събраха в 18 часа пред сградата на Министерството на здравеопазването. Те носеха ковчег и бели цветя, както се ходи на погребение. "Опитват се да ни погребат, но ние няма да се дадем", коментираха протестиращи. Те скандираха "Оставка", "Няма да търпим и няма да мълчим" и "Системата умря".

Младите медици заявиха, че се чувстват обидени от това, че институциите само им губят времето. Те отрекоха, че водят добър диалог с Министерството на здравеопазването, както заяви по-рано през деня зам.-министъра на здравеопазването Бойко Пенков. "Ако водехме добър диалог, щяхме ли да протестираме за шести път под прозорците им?!", коментираха протестиращи.

Около 18.30 ч. тръгна протестно шествие към Народното събрание, където бяха положени ковчегът и цветята. След това шествието продължи към Орлов мост, където традиционно движението бе спряно. В края си протестът на медиците бе подкрепен от друго протестно шествие в същия момент - това на сдружение БОЕЦ. Около 20 часа протестът на младите лекари приключи.

Протести на млади лекари имаше и в Пловдив.

През миналата седмица младите медици от инициативата “Бъдеще в България“ подновиха протестите си след лятната пауза, тъй като обещанията на властта към тях не бяха изпълнени. Според тях предложената от МЗ наредба за специализациите с нищо няма да подобри условията, а депутатите вече месеци наред бавят приемането на регулация за заплатите на медиците. Младите лекари настояват да получават 150% от средната за страната или 3834 лв, като същото искане отправят и медицинските сестри, които са в критичен недостиг.

Исканията на медиците заплатите им да се обвържат със средната вече бяха парирани от премиера Росен Желязков.

По повод протеста им миналата седмица пък здравният министър Силви Кирилов заяви, че здравната система не се крепи на младите лекари.

Консенсусно решение за заплатите на медиците няма

През лятото парламентарно представените партии предложиха няколко законопроекта за регулиране на заплатите в сектора.

Законопроектите на опозицията се доближаваха максимално до исканията на младите лекари и медицинските сестри, като конкретно този на ПП-ДБ предвиждаше заплатите на младите лекари да са 150% от средната, а на медицинските сестри 125% от средната заплата.

Партиите от управляващото мнозинство обаче предложиха друг подход, при който заплатите на лекари, сестри и санитари да са обвързани с минималните прагове в Колективния трудов договор (КТД) и когато такъв няма, каквато е ситуацията в момента, да се индексират с ръста на средната заплата.

Предложението на управляващите беше отхвърлено от двете съсловия като незадоволително и в последствие беше създадена работна група в парламента, която да търси някакъв компромисен вариант. Такъв обаче и до днес няма, а срокът за предложения относно възнагражденията на медиците беше удължен до 31 октомври. През миналата седмица заседанието на парламентарната здрвна комисия по темата беше отменено заради удължения пленарен ден. Така намирането на решение и неговото финансово обезпечаване в следващия бюджет стават все по-малко вероятни.

Управляващите се оправдават, че не могат да се месят при определянето на заплатите в болниците, които са търговски дружества и размерът на възнагражденията зависи от приходите, които реализират от работата си със Здравната каса. Отпор срещу административно определяне на заплати има и от страна на Българския лекарски съюз. Синдикатите също не приемат искането за обвързване на заплатите със средната и настояват регулациите да стават през КТД, какъвто в момента няма действащ.

Последният КТД в сектор “Здравеопазване“ беше подписан през 2022 г. и изтече през април 2024 г, като до днес нов не е подписан поради неразбирателство между синдикати и работодатели. Разнопосочните интереси в сектора, липсата на разбирателство и подкрепа за исканията на младите лекари дават картбланш на управляващите все повече да ги неглижират.