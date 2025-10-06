 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

ММА боеве в Белия дом за 80-ия рожден ден на Тръмп

6 коментара
Белият дом, сн. ЕПА/БГНЕС
Президентът на САЩ Доналд Тръмп анонсира боеве от веригата по свободни боеве (ММА) в Белия дом на 14 юни догодина, когато ще навърши 80 години, съобщи Ройтерс.
 
През юли Тръмп вече обяви, че Белият дом ще стане сцена на ММА боеве през следващата година, но не посочи точна дата.
 
Вчера той конкретизира плановете си в реч, която произнесе във военноморската база в Норфък, щата Вирджиния, по случай 250-ата годишнина от създаването на американския боен флот.
 
Откакто стана президент на САЩ, Тръмп редовно посещава ММА боеве, за последно през юни в Ню Джърси. Връзките му с председателя на ММА федерацията Дейна Уайт, когото смята за близък приятел, обаче датират още от 2000 г., отбелязва Ройтерс.
 
Миналата седмица Уайт каза, че оглавяваната от него организация ще даде 700 хиляди долара за възстановяване на тревата на Южната морава в Белия дом след събитието догодина.
 
Тръмп смята почитателите на смесените бойни изкуства за част от своята политическа база, посочва Ройтерс.

Ключови думи

Тръмп ММА
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

6 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. ABV
    #6

    ДеБилната @медиапул е поставила надпис "Белият дом" под снимка на Конгреса...

  2. ABV
    #5

    Порноактрисата Сторми Даниел за секса с Т(р)Ъ(м)П: "най-лошоте 3 минути в живот ми!". Америкнците за второто президенство на Т(р)Ъ(м)П: "Най-лошите 4 години за страната ни!"

  3. ABV
    #4

    Освен това, като част от тържествата, Т(р)Ъ(м)П щял да организира оргия с малолетни порно актриси, понеже е използвал услуги от покойния Епстийн и Сторми Даниелс.

  4. Един препатил
    #3

    Гладиаторски борби в чест на императора.

  5. Антон
    #2

    Буци е обещал да изпрати Берковския духов оркестър.. Ей тъй, за всеки случай...

  6. ASSHOW
    #1

    Културата на ку.а в действие

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни