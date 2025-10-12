Мнозинството американци са "за" военна помощ на Украйна и санкции срещу Русия

Поразително мнозинство от американците (77%) подкрепят затягане на санкциите на САЩ срещу Русия за прекратяване на войната в Украйна, според анкета, проведена от Харвардския център за американски политически изследвания (CAPS) и The Harris Poll/HarrisX.

Мнозинството както от демократите (73%), така и от републиканците (67%) подкрепят затягане на санкциите и продържаване на доставките на оръжие за Украйна. Освен това, мнозинството от анкетираните (69%) подкрепят потенциални гаранции за сигурност на САЩ за Украйна, ако те помогнат за прекратяване на войната.

Шестдесет и шест процента от анкетираните заявяват, че подкрепят усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната, като едва 40% смятат, че срещата с руския президент Владимир Путин в Аляска е била полезна в това отношение. Малко над половината от анкетираните (52%) заявяват, че са доволни от начина, по който Тръмп работи за прекратяване на войната в Украйна.

Повечето американци не вярват, че Путин е искрен.

Две трети от избирателите (67%) смятат, че Путин "играе игрички със Запада" и не иска истински да сложи край на войната. През юли 73% от анкетираните са заявили това. Когато им е зададен подобен въпрос за украинския президент Володимир Зеленски, същите 67% са заявили, че вярват, че той е искрен в намеренията си да сложи край на войната.

58% са казали, че Тръмп не е достатъчно твърд с Путин. Според 29% от избирателите американският президент е прекалено твърд към Зеленски, 33% смятат, че не е достатъчно твърд, а 38% смятат позицията на Тръмп към Зеленски за съвсем правилна.

Избирателите са били попитани и дали смятат отношенията с Русия или Украйна за по-важни. Въпросът обаче е формулиран с уточнение: изборът е бил между отношенията с Украйна, "която е предложила на САЩ половината от износа си на минерали за трилиони долари и възпира руската агресия в Европа благодарение на военната си изобретателност", и "отношенията с Русия, която е ядрена сила и потенциален противовес на Китай".

69% са "за" отношения с Украйна, докато 31% са "за" отношения с Русия.

Онлайн анкетата е проведена в Съединените щати на 1 и 2 октомври 2025 г. сред 2413 регистрирани избиратели.