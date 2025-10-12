Мнозинството американци са "за" военна помощ на Украйна и санкции срещу Русия

Поразително мнозинство от американците (77%) подкрепят затягане на санкциите на САЩ срещу Русия за прекратяване на войната в Украйна, според анкета, проведена от Харвардския център за американски политически изследвания (CAPS) и The Harris Poll/HarrisX.
Мнозинството както от демократите (73%), така и от републиканците (67%) подкрепят затягане на санкциите и продържаване на доставките на оръжие за Украйна. Освен това, мнозинството от анкетираните (69%) подкрепят потенциални гаранции за сигурност на САЩ за Украйна, ако те помогнат за прекратяване на войната.
Шестдесет и шест процента от анкетираните заявяват, че подкрепят усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната, като едва 40% смятат, че срещата с руския президент Владимир Путин в Аляска е била полезна в това отношение. Малко над половината от анкетираните (52%) заявяват, че са доволни от начина, по който Тръмп работи за прекратяване на войната в Украйна.
Повечето американци не вярват, че Путин е искрен.
Две трети от избирателите (67%) смятат, че Путин "играе игрички със Запада" и не иска истински да сложи край на войната. През юли 73% от анкетираните са заявили това. Когато им е зададен подобен въпрос за украинския президент Володимир Зеленски, същите 67% са заявили, че вярват, че той е искрен в намеренията си да сложи край на войната.
58% са казали, че Тръмп не е достатъчно твърд с Путин. Според 29% от избирателите американският президент е прекалено твърд към Зеленски, 33% смятат, че не е достатъчно твърд, а 38% смятат позицията на Тръмп към Зеленски за съвсем правилна.
Избирателите са били попитани и дали смятат отношенията с Русия или Украйна за по-важни. Въпросът обаче е формулиран с уточнение: изборът е бил между отношенията с Украйна, "която е предложила на САЩ половината от износа си на минерали за трилиони долари и възпира руската агресия в Европа благодарение на военната си изобретателност", и "отношенията с Русия, която е ядрена сила и потенциален противовес на Китай".
69% са "за" отношения с Украйна, докато 31% са "за" отношения с Русия.
Онлайн анкетата е проведена в Съединените щати на 1 и 2 октомври 2025 г. сред 2413 регистрирани избиратели.
Почти 250 хиляди украински военнослужещи самоволно са напуснали частите си, т.е са дезертирали, това става ясно от думите на депутата от Върховната Рада Маряна Безуглая.
Военните и техническите възможности на Русия за 3.5 години ДЕГРАДИРАХА, докато на Украйна се ПОДОБРЯВАТ с увеличаването на доставките на западна техника. Движухата за руснаците тепърва започва...
Щом "натъкмистиката" им решава, явно на презадоволените им е омръзнал живата. А на нас -НЕ.
А руската армия съживява приятните спомени от миналото, като от танкове преминава на "Кавалерия на Путьони"! С магарета, мулета и т.н...
Благодатен огън по никое време
Ще им ги заврат отпада с 200....
Украинците не знаят какво да правят с новите руски ракети...........https://www.facebook.com/100064801069081/posts/pfbid02ikcerNpknZGkQy71Rxt833AA8GvQZR8Rj1Fie67DXEQWGdyUvUfnWm93sUA2UAPvl/?app=fbl
Нали се сещаш, че точно за да отклони вниманието от вътрешните си проблеми Тръмп няма друг избор освен да опердаши Путин? Ама яко да го опердаши. Та хем и да натрупа актив за републиканците за предстоящите междинни избори.
санкции до дупка - да ядат снаряди и дронове съветските терористи ...
Путинските телеграфни агенции съобщават, че 38% от рафинериите в Русия са в етап на модернизация, затова има ОТРИЦАТЕЛНО ИЗОБИЛИЕ на горива! А Путин се опитва да предотврати с указ неочаквания скока на цените на бензина и на дизела. Но всички нормални хора знаят, че когато проблемите започват да е решават с ПРЕЗИДЕНТСКИ УКАЗИ, работата е МОКРА!