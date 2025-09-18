МО ремонтира военноморската база във Варна за над 57 млн. лева по "специални правила"

Министерството на отбраната (МО) ще ремонтира Военноморска база-Варна за над 57 млн. лева без ДДС, като фирмите, които ще изпълнят поръчката, ще бъдат избрани с “проучване и подбор на ограничен брой потенциални изпълнители“, а не по общите правила на Закона за обществените поръчки.

Законът за обществените поръчки позволява подобна възможност в областта на сигурността и тази практика често се прилага от Министерството на отбраната.

За последно тя бе избрана за част от ремонта на авиобазата “Граф Игнатиево“.

Модернизацията на авиобазата трябваше да излезе 300 млн. лева, но вече са усвоени двойно повече.

Сега от МО обясняват, че прогнозната стойност на ремонта на военноморската база 57.3 млн. лева, но практиката досега показва, че тя не винаги се спазва.

Ремонтът на базата е необходима, защото вече няма необходимите условия да приеме новите два патрулни кораба, които се строят за военните, обяснява министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на правителственото заседание миналата седмица.

Той посочва, че публикуването на информацията около проекта в публичното пространство би изложило на риск сигурността на Военноморска база – Варна и следва да бъде достъпна само за лица и организации пряко свързани с реализацията на проекта при задължителното прилагане на специални мерки за сигурност под формата на клаузи залегнали в договора.

Сред основните елементи на проекта са изграждането на нови кейове и съоръжения, които ще позволяват базата да приема и обслужва модерни бойни кораби.

“Тук ще добавя колеги, че по същата процедура изграждаме и Военновъздушната база в Граф Игнатиево, където съоръженията също са класифицирана информация и приложихме същия подход. Искам да ви информирам, че контролът върху компаниите, техният допуск върху лицата, които работят е изключително стриктен. Същият подход ще бъде приложен и при изграждането на Военноморска база – Варна да приеме новите кораби. Предвид на гореизложеното предлагам Министерския съвет да приеме предложения проект на решение“, посочва Запрянов.

България ще има два нови кораба, построени от германската компания "Люрсен" и българската "Делфин".

Договорът бе на стойност около 1 млрд. лева, но в него не влизат боеприпасите за двата кораба и друго оборудване и не е ясна крайната цена.

Двата нови кораба ще се казват "Храбри" и "Смели".