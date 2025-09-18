 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

МО ремонтира военноморската база във Варна за над 57 млн. лева по "специални правила"

Никола Лалов 2 коментара
Сн. БГНЕС
Министерството на отбраната (МО) ще ремонтира Военноморска база-Варна за над 57 млн. лева без ДДС, като фирмите, които ще изпълнят поръчката, ще бъдат избрани с “проучване и подбор на ограничен брой потенциални изпълнители“, а не по общите правила на Закона за обществените поръчки.
 
Законът за обществените поръчки позволява подобна възможност в областта на сигурността и тази практика често се прилага от Министерството на отбраната.
 
За последно тя бе избрана за част от ремонта на авиобазата “Граф Игнатиево“.
 
Модернизацията на авиобазата трябваше да излезе 300 млн. лева, но вече са усвоени двойно повече. 
 
Сега от МО обясняват, че прогнозната стойност на ремонта на военноморската база 57.3 млн. лева, но практиката досега показва, че тя не винаги се спазва. 
 
Ремонтът на базата е необходима, защото вече няма необходимите условия да приеме новите два патрулни кораба, които се строят за военните, обяснява министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на правителственото заседание миналата седмица.
 

Още по темата

Сметката набъбва: МО дава без конкурси още над 230 млн. лева за Граф Игнатиево

Сметката набъбва: МО дава без конкурси още над 230 млн. лева за "Граф Игнатиево"

Той посочва, че публикуването на информацията около проекта в публичното пространство би изложило на риск сигурността на Военноморска база – Варна и следва да бъде достъпна само за лица и организации пряко свързани с реализацията на проекта при задължителното прилагане на специални мерки за сигурност под формата на клаузи залегнали в договора. 
 
Сред основните елементи на проекта са изграждането на нови кейове и съоръжения, които ще позволяват базата да приема и обслужва модерни бойни кораби. 
 
“Тук ще добавя колеги, че по същата процедура изграждаме и Военновъздушната база в Граф Игнатиево, където съоръженията също са класифицирана информация и приложихме същия подход. Искам да ви информирам, че контролът върху компаниите, техният допуск върху лицата, които работят е изключително стриктен. Същият подход ще бъде приложен и при изграждането на Военноморска база – Варна да приеме новите кораби. Предвид на гореизложеното предлагам Министерския съвет да приеме предложения проект на решение“, посочва Запрянов.
 
България ще има два нови кораба, построени от германската компания "Люрсен" и българската "Делфин".
 
Договорът бе на стойност около 1 млрд. лева, но в него не влизат боеприпасите за двата кораба и друго оборудване и не е ясна крайната цена. 
 
Двата нови кораба ще се казват "Храбри" и "Смели". 

Ключови думи

поръчки Граф Игнатиево Военноморска база - Варна
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

2 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Jordan M.
    #2
    Отговор на коментар #1

    Докато имаме един "доктор на науките" в гроп ще се краде като за световно!

  2. асен
    #1

    краде се умопомрачително!

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни