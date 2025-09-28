Започна гласуването на парламентарните избори в Молдова, които се смятат за повратна точка за бившата съветска република, която сега е страна кандидат за членство в Европейския съюз.
Отворени са общо 2274 избирателни секции, от които 301 зад граница - в 41 държави, съобщиха местните медии.
Дванадесет от избирателните секции са в Приднестровието – сепаратистки проруски регион, който провъзгласи международно непризната независимост след кратка война през 1992 г. Русия все още поддържа там контингент от около 1500 войници. Броени дни преди вота Централната избирателна комисия на Молдова промени местоположението на четири от секциите в Приднестровието от съображения за сигурност, предаде БТА.
В 10 държави – САЩ, Канада, Норвегия, Швеция, Финландия, Исландия, Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия – за първи път на парламентарни избори може да се гласува по пощата. Централната избирателна комисия обяви снощи, че са получени 2055 плика с гласове от тези страни.
Опозицията критикува малкия брой секции в Русия, където те са само две, както и гласуването по пощата.
Право на глас имат близо 3,3 млн. души, включително живеещите в чужбина молдовци.
Прагът за влизане в парламента е 5 процента за партии, 7 процента за коалиции и 2 процента за независими кандидати.
Общо 22 партии, коалиции и независими кандидати са регистрирани за участие. Избирателната система е пропорционална, като цялата страна е един избирателен район. Изборите се признават за валидни, ако поне една трета от регистрираните избиратели са гласували.
Централната избирателна комисия (ЦИК) не допусна до участие няколко партии с мотив, че са свързани с Русия и с молдовския олигарх Илан Шор, който бе осъден задочно през 2023 г. на 15 години затвор по дело, наречено „кражбата на века“, във връзка с изчезването на 1 милиард долара от банките на Молдова през 2014 г. Шор намери убежище в Русия.
През последните дни ЦИК на Молдова изключи от участие в изборната надпревара още две проруски партии – „Сърцето на Молдова“, която е част от опозиционния Патриотичен блок, и партията „Велика Молдова“ поради подозрения за незаконно финансиране.
Решението бе взето на фона на опасения за предполагаема руска намеса в изборния процес в страната и бъдещето на стремежите на Молдова да се присъедини към ЕС.
Русия отрича да се меси във вътрешните работи на Молдова и обвини молдовските власти, че подклаждат антируска истерия, за да спечелят изборите.
Изборните секции ще затворят в 21:00 ч. Съгласно решение на Централната избирателна комисия екзитпол няма да има.
ЦИК акредитира над 3400 наблюдатели на изборите, от които повече от 900 международни. Наблюдатели от Русия не бяха допуснати, поради което руското външно министерство извика по-рано през седмицата посланика на Молдова, за да изрази протест.
Рашистите се месят навсякъде по света, затова трябва да бъдат натикани обратно там, откъдето са изпълзяло, на кучето между бузките.
Ти какво очакваш няма връзка, с реалното за което е удостоен с медал. Сигурно очакваш повече от селянката Нинова, която като ресорен министър се кълнеше, че патрон не излиза към Украйна, докато доставките вървяха с пълна сила
Не очаквам нищо добро от Прасето санкционирано от САЩ за корупция и кражба на бизнеси.
Путинските диваци са заплаха за Молдова и днес народът й ще ги отхвърли.
Свинята има медал, защото е снабдявал Украйна с въоръжение и горива и така тя се спаси от бърза окупация. А точно тия дето уж пеели нещо си, използваха рационално това въоръжение и горивата за да торят с блатни трупове свещената си земя.
Русия винаги се е грижила за подопечните и славянски нижепоставени народи ;)
Така е. Свинята има медал и грамота от украинския посланик, за принос към украинския народ, където също масово са патриоти и се борят срещу окупатора, пеейки : "Ще не вмерла України ні слава, ні воля" (
Как само всички рашистки агенти са "патриоти" във всяка инфилтрирана страна... това е план за изпразване на думата от съдържание. Един от многото и типичните за сатрапията. Те са си патриоти де, руски патриоти. По същият начин свинята е все "за хората" - техните хора.