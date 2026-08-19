МОН и МВР ще се борят с агресията в училище след убийството в Пловдив

Близо 100 000 ученици в гимназиален етап в над 1000 училища в страната ще бъдат включени в национална програма за превенция на насилието сред младежите през новата учебна година. Това стана ясно по време на съвместен брифинг на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в сряда.

Занятията ще се провеждат по програмата "Насилието е безсилие", която през миналата учебна година беше пилотно приложена от МОН и МВР в пет столични училища.

Новината за новите занятия, с които правителството ще се бори с агресията в училище, идва на фона на случая от Младежкия хълм в Пловдив, при който група тийнейджъри преби до смърт, измъчва и унижава 37-годишния Георги Кузев. Петимата обвинени за смъртта младежи на възраст между 15 и 17 години - три момчета и две момичета - бяха оставени от съда за постоянно в ареста.

"Заради ниското доверие в институциите и разпиляността на различните програми ставаме свидетели на такъв тип ужасяващи прояви сред малолетните и непълнолетните", заяви образователният министър Георги Вълчев.

Тийнейджърите от Пловдив идентифицирали себе си със скинарската (skinhead) субкултура и идеологията на неонацизма и възприемали побоя като "наказателната акция" срещу педофил.

"Виждаме, че годините на отчитане само и единствено на проекти, без да се търсят реални резултати, водят до това млади хора да се самоизолират, да формират малки затворени групи и под различни давления в социалните мрежи да търсят собствен героичен образ и идентификация", каза още той.

Забрана за социални мрежи може да бъде заобиколена от всяко дете с 3 клика

Побоят с фатален край на Младежкия хълм не е първият случай, в който младежи предприемат "лов на педофили", вдъхновени от подобно съдържание в социалните мрежи.

Механизмът на подобни акции е следният - чрез профил в платформи за запознанства тийнейджъри установяват контакт с "педофила", в комуникацията "ловците" се представят за непълнолетно момче или момиче, след размяна на съобщения се стига до уговорка за среща, на срещата се появяват група момчета, които заснемат видео, в което разобличават човека, имал намерение за сексуален контакт с непълнолетен, а после го "наказват" физически.

"Трябва да признаем, че държавата остави без надзор, без контрол, без превенция много от сферите на своята отговорност и резултатите, които днес виждаме, са именно благодарение на това", коментира ролята на държавата по отношение на насилието сред подрастващите вътрешния министър Иван Демерджиев.

По думите му през следващите месеци институциите ще направят преглед на действащото законодателство, включително на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и на работата на местните комисии, ангажирани с подобни случаи.

В публичното пространство се обсъжда и идеята за забрана за използване на социалните мрежи от непълнолетни. Подобно предложение съдържа и проект на закон, внесен в деловодството на Народното събрание от ГЕРБ. Той предвижда деца да могат да си създават профили в социалните мрежи и платформите за видеосподеляне най-рано на 13 години и то, след като родител изрично позволи. Според текстовете без родителско съгласие присъствието на децата в социални мрежи като Facebook и Instagram или платформи за видеосподеляне като YouTube и TikTok ще е възможно чак след като навършат 16 години.

"Проблемът на едно такова предложение е, че то практически е много трудно приложимо, да не кажа - невъзможно. По-скоро ще се насочим към контрол, защото да въвеждаме ограничение, което всеки малолетен или непълнолетен може да заобиколи с 3 клика на телефона, който използва, е контрапродуктивно", заяви Демерджиев.

"Насилието е безсилие": Ролята на държавата и семейството

"Резултатите показват положително въздействие върху учениците – те не са били просто слушатели, а активни участници, които са споделяли своите мнения и преживявания", обясни просветният министър Георги Вълчев опита от пилотното приложение на програмата "Насилието е безсилие".

Разговорите се провеждат основно в часа на класа и включват теми за домашното насилие и различните му форми, разликата между здравословните и нездравословните отношения, за това как учениците да разпознаят токсично поведение и към кого да се обърнат за помощ.

"Водят се свободни дискусии и се обсъждат ситуации, близки до ежедневието на тийнейджърите – отношения с връстници, приятелства, общуване, в това число в социалните мрежи", обясни проф. Вълчев.

Първата стъпка в началото на новата учебна година ще бъде обучението на екипи за всяка от 28-те области, които впоследствие да подготвят училищните психолози във всеки регион. Така ще бъде изградена мрежа от обучени специалисти, които да прилагат и разширяват програмата през следващите години.

По думите на образователния министър в момента има серия от програми, които си поставят за цел да намалят тормоза, агресията и насилието в училищата у нас. Вълчев даде заявка в следващите месеци от МОН да ги прегледат и обобщят в една целенасочена програма.

"Основен фокус в работата ни ще бъде превръщането на семейството в съюзник на образователната система. На българския учител е нужна подкрепата на българското семейство, за да се справим заедно с тежките проблеми", каза той.

В момента училищата разполагат с над 1500 психолози и 800 педагогически съветници. По думите на Вълчев държавата ще продължи усилията за привличане и задържане на още специалисти, които да оказват подкрепа на учениците и да работят активно за превенция.

Усилия ще бъдат насочени и към разширяване на заниманията по интереси, за да имат децата и младежите повече възможности за себеизява и креативност.