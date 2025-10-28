Мондешки ще сече гора край Троян за фотоволтаичен парк

Фирма, собственост на бизнесмена и адвокат Младен Мондешки, се готви да изсече 14 дка дъбова гора, за да построи фотоволтаичен парк край Троян.

Случаят нашумя в социалните мрежи след публикация на лидера на "Зелено движение" Тома Белев, който го даде като "малък пример" за неспазване на европейската директива за екологична оценка. Тя изисква подобни изменения на общи устройствени планове да се подлагат задължително на екологична оценка, защото включват трайно обезлесяване.

Но според решение на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) в Плевен това не е необходимо и разрешават на фирма "Солид - 85" ЕООД, на Мондешки, и на община Троян да изменят общият устройствен план за имот с площ от 14 декара за да се построи ФЕЦ, отбелязва Тома Белев.

"Строителството на ВЕИ мощности е задължително ако искаме да намалим икономически зависимости и изменението на климата. Но покривите на прилежащото предприятие, което предполагам ще захранва инсталация са два пъти повече като площ от тези 14 декара дъбова гора и там е смислено да се поставят панелите.

В изсичането на гори и засаждането на панели на тяхно място няма никаква полза за борбата с климатичните изменения. От една година чакам някой депутат да внесе изменение на закона за горите, което да забрани тези безумни от климатична гледна точка действия", пише Тома Белев във Фейсбук.

Той посочва на РИОСВ, че трайното обезлесяване е в приложение 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и това изисква задължителна екологична оценка на плановете, които го предвиждат, каквато е спестена на възложителите.

Тома Белев обръща внимание на РИОСВ - Плевен, че това не се прави през процедура по Закона за биологичното разнообразие, а по ЗООС.

Мондешки: Вървим по законовия ред

Инвестиционното намерение на "Солид - 85" ЕООД е да изсече гората, за да направи производствена база и фотоволтаична централа.

По тази причина е направена промяна на зоната в Общия устройствен план на Троян. Това е станало с "решение на Общинския съвет и в пълно съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията", посочва община Троян. Решението е взето от Общинския съвет на Троян в края на януари 2025 г.

Заседанието на Общинския съвет в Троян от 30 януари 2025 г., на което е взето решението за промяна на Общия устройствен план (след 3:13:20 ч)

Вносител на точката е кметът на общината Донка Михайлова, показват публикуваните документи на сайта на общината. Решението е за "разрешаване на изработване на проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ за територията на Община Троян за поземлен имот с идентификатор 03558.251.9 по кадастралната карта на с. Белиш, общ. Троян, местност "Градът" от зона: "Гори стопански (дървопроизводителни)" в зона "Терени за промишлени и складови обекти - Пп" и за разрешаване изработване на Проект на подробен устройствен - план за застрояване (ПУП – ПЗ) за същия имот, с цел смяна предназначението на имота от горски фонд и отреждането му "За производствена дейност и ФЕЦ".

По време на заседанието по тази точка от дневния ред не е имало дискусия. От присъстващите 28 общински съветници 22-ма са я подкрепили, а 6 са се въздържали.

Община Троян твърди, че "когато става въпрос за горски територии или земеделски земи, изменението на общия устройствен план е свързано с изработване на подробен устройствен‭‭ ‬план‭ ‬за‭ конкретното‭ инвестиционно‭‭ ‬намерение,‭ ‬който ‬се‭ съгласува с Регионалната дирекция по горите и други специализирани органи. Самото одобряване на общия устройствен план не променя начина на трайно ползване на даден имот и не разрешава изсичане. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬"

На практика общината прехвърля отговорността на държавните органи‬, а както видяхме от решението на РИОСВ-Плевен, не е задължително те да се съобразят със законодателството. По тази причина с голяма доза вероятност може да се прогнозира, че предстои изсичането на гората и всички последици за населенето след това.

"Процедурата си върви по законовия ред. На това място няма 60-годишна дъбова гора. Моля ви, не ме замесвайте в политически игри", каза Младен Мондешки, собственик на "Солид - 85", по телефона за Mediapool.

Проверка на Mediapool в Търговския регистър показва, че "Солид 85" ЕООД има планове за изграждане на 5 фотоволтаични парка в околностите на Троян, чрез регистрираните дружества "ФВЕЦ - 504.44", "ФВЕЦ - Хемус""ФВЕЦ - Т.Саевски", "ФВЕЦ - РП Троян" и "ФВЕЦ - Орешак".

Младен Петков Мондешки има участие като едноличен собственик на капитала, съдружник, управител, представител или член на съвета на директорите в над 10 компании. "Солид - 85" е първата му регистрирана фирма в края на 2011 г. Той е посочен и като едноличен собственик на най-големия завод за електромотори у нас - "Елпром" Троян, който придоби преди години от фамилия Баневи.

Младен Мондешки е брат на Момчил Мондешки, който се прочу като участник в записите с бившия председател на Софийския градски съд станали известни като "Яневагейт".

Тези записи разкриха подробности за оказвания брутален политически натиск върху съдебната власт и прокуратурата.

"Промени Троян" и кметицата

Публикацията на Тома Белев за изсичането на гората край Троян беше споделен от платформата "Промени Троян", но след това е свалена след "телефонно обаждане, в което били посъветвани да премахнат споделения пост".

"Да изсечеш гора, за да сложиш фотоволтаици е пълно извращение на идеята за зелена енергия....Гражданското общество и обществената смелост се изграждат бавно с търпение и появилите се кълнове на гражданската смелост трябва да се обгрижват и пазят осторожно. Затова реших и на моя отговорност и заради сигурността на екипа на "Промени Троян" свалих публикацията", обяснява Иван Хаджийски във Фейсбук.

Той е художник, живее в софийското село Пролеша и определя себе си като "убеден антикомунист", фен на Иван Костов, който се бори с корупцията. В същото време е брат на Владимир Хаджийски, който е общински съветник в Троян от БСП. Групата на БСП е най-голямата в 29-членния Общински съвет с 10 съветници, но няма мнозинство. Кметът на Троян Донка Михайлова също е от БСП.

"❗️Община Троян е обезпокоена от твърденията, че към г-н Иван Хаджийски са отправяни "съвети" за премахване на информация от платформата, както и че той изразява опасения за сигурността на своя екип", се казва в публикацията на община Троян.

Общината смята, че Хаджийски трябва да представи данни относно лицата, отправили тези "съвети" и членовете на екипа, чиято сигурност е била застрашена.

"За да бъде гарантирано спокойствие на екипа на г-н Хаджийски и на гражданите, кметът на Троян Донка Михайлова внася сигнал до Районното управление на МВР, с настояване случаят да бъде изяснен и да се защити сигурността на застрашените граждани, ако такъв проблем съществува", се казва в публикацията на община Троян на страницата ѝ във Фейсбук.

Донка Михайлова очаква да бъде изяснено кой и защо е закрил страницата на гражданската платформа във Фейсбук и това да бъде публично оповестено.