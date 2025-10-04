 Прескочи към основното съдържание
Морето край Царево се напълни със столевки, разби се отнесената каса на местна фирма

5 коментара
Снимката е илюстративна, Pixabay
Морето край Царево се e напълнило със столевки, след като сейф на местна фирма е бил отнесен от пороя и се е разбил край понтона, съобщи изданието "Флагман".
 
"Пълна лудница е. Тук се изсипаха за кратко цели семейства от махалата и събират от водата, пясъка и калта, парите", разказа източник на изданието.
 
 
Собственикът на най-големия автосервиз в курорта буквално гребе боклуци от дерето с багер, изсипва ги в собствената си база и работниците ровят в калта, за да спасят каквото може. Не е ясно каква сума е имало в сейфа, но парите не са били никак малко, твърдят източници на изданието.
 
В петък рано сутринта двуметрова приливна вълна буквално отнесе цялата офис оборудване на фирмата, включително и сейфа, към дерето.
 

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

5 коментара

  1. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #5
  2. keen
    #4

    Най-важното е да не миришат.

  3. Тихомир Томов
    #3

    И там ли има махала ?!

  4. sоmеonе
    #2

    Собственик на сервиз имал сейф с мангизи и кюлчета... ей тия станаха най-големите мафиоти с лъжите, че поправят нещо...

  5. кривак
    #1

    Да са живи и здрави хората, по добре да ги изядат и изпит отколкото да влязат в касичката в Банкя или в хотел Мацква.

