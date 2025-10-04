Морето край Царево се напълни със столевки, разби се отнесената каса на местна фирма

"Пълна лудница е. Тук се изсипаха за кратко цели семейства от махалата и събират от водата, пясъка и калта, парите", разказа източник на изданието.

Собственикът на най-големия автосервиз в курорта буквално гребе боклуци от дерето с багер, изсипва ги в собствената си база и работниците ровят в калта, за да спасят каквото може. Не е ясно каква сума е имало в сейфа, но парите не са били никак малко, твърдят източници на изданието.

В петък рано сутринта двуметрова приливна вълна буквално отнесе цялата офис оборудване на фирмата, включително и сейфа, към дерето.