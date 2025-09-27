Морски костенурки все по-често хапят плувци във водите край гръцкия остров Крит

Все по-често морски костенурки хапят плувците във водите край плажа Марати в Ханя на гръцкия остров Крит. Инцидентите зачестяват, понеже, както обясняват биолози, туристи и рибари хранят животните, което променя естественото им поведение, информира гръцкото издание "Катимеринити".
Д-р Катерина Маниманаки от болница Ханя съобщи, че е лекувала множество пострадали през последните две години.
"Костенурките нямат зъби, а много силни челюсти, които причиняват големи синини“, каза тя.
Местната жителка К.Б. описа как е била ухапана по седалището и бедрото, докато излизала от водата.
"Болката беше толкова силна, че едва не припаднах", каза тя, като е била хоспитализирана заради инфектирани рани.
Експертът по дивата природа Димитрис Фитилис от природозащитната група „Арчелон“ обясни, че храненето учи костенурките да свързват хората с храна.
"Те започват да се отнасят към плувците като към конкуренти за храна и се опитват да ги прогонят, като ги хапят", каза той.
Подобни инциденти са регистрирани и в други гръцки крайбрежни райони. Експертите съветват плувците да размахват ръце и крака под водата, за да плашат приближаващите се костенурки.
Да пратим държавното предприятие да плува там:))) Ако не костенурка, може някой кит да го изяде;)
Да ги изядът костенуррките дано :/
Каквито и глупости да измислите, на нашето лайноморие не стъпвам.
Браво! Натрапниците трябва да бъдат поне нахапани ако не могат да бъдат изядени!