Мощен трус от 6.4 по Рихтер разлюля Хърватия

Ново, мощно земетресение с магнитуд 6.4 по Рихтер е регистрирано на територията на Хърватия, показват данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център. Епицентърът е хърватският град Петриня, където се съобщава за затрупани хора и значителни материални щети. Потвърдена и една жертва - дете. Трусът е усетен в 12.19 часа местно време.

Регистрирани са и няколко вторични труса с магнитуд между 3 и 3.7 по Рихтер, както и един от 4.4.Земетресението е усетено също в Сърбия и Босна и Херцеговина.

Изплашени граждани са излезли по улиците на Загреб след труса, съобщава Ройтерс. Има данни за щети по сградите. Не се съобщава за жертви или пострадали.

Croatian town of Petrinja suffered a lot of damage in the earthquake today pic.twitter.com/W7ypSFj5vR