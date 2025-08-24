146 руски военнослужещи са върнати от територията, контролирана от Киев, а 146 военнопленници от Въоръжените сили на Украйна са прехвърлени в замяна. Според руското Министерство на отбраната, осем жители на Курска област също са върнати.

Руските военнослужещи се намират на територията на Република Беларус, където получават необходимата психологическа и медицинска помощ. Отбелязва се, че те ще пристигнат в Руската федерация, където ще преминат лечение и рехабилитация в медицинските заведения на Министерството на отбраната.

Военното ведомство отбеляза посредническите усилия, оказани от ОАЕ при връщането на руските военнослужещи от плен.