146 руски военнослужещи са върнати от територията, контролирана от Киев, а 146 военнопленници от Въоръжените сили на Украйна са прехвърлени в замяна. Според руското Министерство на отбраната, осем жители на Курска област също са върнати.
Руските военнослужещи се намират на територията на Република Беларус, където получават необходимата психологическа и медицинска помощ. Отбелязва се, че те ще пристигнат в Руската федерация, където ще преминат лечение и рехабилитация в медицинските заведения на Министерството на отбраната.
Военното ведомство отбеляза посредническите усилия, оказани от ОАЕ при връщането на руските военнослужещи от плен.
