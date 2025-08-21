Москва саботира усилията за мир: поиска право на вето върху подкрепата за Украйна

Руският външен министър предупреди, че Москва трябва да има ефективно право на вето върху всякакви мерки в подкрепа на Украйна, след като бъде постигнато мирно споразумение, което подкопава плановете на Запада да предостави на Киев гаранции за сигурност, съобщи британският вестник “Гардиан“.

Сергей Лавров посочи, че европейските предложения за разполагане на войски в Украйна след постигане на споразумение са равносилни на “чуждестранна намеса“, което е “абсолютно неприемливо за Русия“.

По думите му европейските лидери не желаят мир.

Той попари и надеждите за среща на върха между Путин и Зеленски, която се промотира от Доналд Тръмп, заявявайки, че двустранна среща на най-високо ниво би била възможна само “ако всички въпроси, изискващи обсъждане, са старателно подготвени“.

Той постави под въпрос и легитимостта на украинския президент Володимир Зеленски да подпише евентуално мирно споразумение.

Мандатът на Зеленски трябваше да изтече през май миналата година, но заради войната не се проведоха нови избори.

На този фон според представители на Белия дом Доналд Тръмп възнамерява да остави Русия и Украйна сами да организират среща между лидерите си, без засега да играе пряка роля.

Коментарите на Лавров допълнително хвърлят съмнение върху перспективите за мирни преговори, като не е изключено Русия да се оттегли от постигнатите в Аляска договорености.

Според Тръмп руският му колега Владимир Путин е приел западните гаранции за сигурност за Украйна, но не е изключено американската администрация може да е интерпретирала погрешно позицията на Кремъл от самото начало.





Зеленски очаква “силна реакция“ от САЩ



В същото време украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев би искал "силна реакция" от Вашингтон, ако руският му колега Владимир Путин не прояви желание за двустранна среща с него.

Въпреки вълната от дипломация през последните дни между Тръмп и руския му и украинския му колега, пътят към мира остава несигурен, докато Вашингтон и съюзниците му се опитват да решат как трябва да изглеждат гаранциите за сигурност на Украйна.

Зеленски заяви, че не е ясно какви отстъпки по отношение на територията е готова да направи Москва, за да сложи край на войната.

По-рано Тръмп каза, че и Киев, и Москва ще трябва да отстъпят територии.

"За да обсъдим какво е готова да направи Украйна, нека първо чуем какво иска да направи Русия", каза украинският президент.

Според Лавров най-добрата възможност за гаранции за сигурност за Украйна би била основана върху дискусиите между Москва и Киев в Истанбул през 2022 г. Според проектоспоразумението, разгледано от Ройтерс, от Украйна се иска постоянен неутралитет в замяната на международни гаранции за сигурността от петте постоянни члена на Съвета за сигурност на ООН. Според Лавров всякакви опити за отдалечаване от обсъжданията в Истанбул биха били безнадеждни.

Лавров: Европейските лидери не желаят мир

Руският външен министър Сергей Лавров посочи още, че Путин „на няколко пъти е казвал, че е готов за среща, включително със Зеленски“.

Според Лавров обаче Киев показва липса на интерес за дългосрочно решаване на конфликта.

“Що се отнася до срещата, за която говори Зеленски, спомнете си как доскоро говореше, че никога няма да води преговори с Путин. И досега не е отменил указа си от преди три години, който забранява воденето на преговори с Путин. Неговата активност по темата за организиране на среща на високо равнище с руския лидер очевидно има за цел да покаже уж конструктивната му насока към уреждане, но в действителност той просто замества сериозната, тежка, трудна работа по договаряне на принципите за устойчиво разрешаване на кризата с ефекти в стила на (комедиите – бел. ред) на КВН и "Квартал 95“ и прочее номера“, отбеляза руският министър след среща с индийския си колега Субрахманям Джайшанкар.

Ройтерс отбелязва, че европейските лидери казват, че са скептично настроени към това дали Путин наистина се интересува от мир, но търсят надежден начин за гарантиране на сигурността на Украйна като част от потенциално мирно споразумение.

Лавров заяви, че нито Украйна, нито европейските лидери желаят мир. Той обвини т. нар. коалиция на желаещите, която включва основните европейски сили като Великобритания, Франция, Германия и Италия, че се опитва да подкопае постигнатия в Аляска прогрес между Путин и Тръмп.

“Европейските страни последваха Зеленски до Вашингтон и там се опитаха да прокарат своя дневен ред, който е насочен към това гаранциите за сигурност да бъдат изградени върху логиката на изолиране на Русия, обединяване на западния свят с Украйна, за да се продължи агресивна конфронтационна политика, сдържането на Руската федерация, което, разбира се, означава нанасянето на стратегическо поражение върху нас. Разбира се, това не може да предизвика у нас никакви чувства, различни от пълно отхвърляне“, допълни министърът.