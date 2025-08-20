МОСВ извади близо 12 дка от парка "Сините камъни"

Екоминистерството реши в сряда да намали с близо 12 декара територията на природен парк "Сините камъни", като свали защитата си от терен с такива размери. Това става по искане на областния управител на Сливен и дружеството "Болкън Резидънс", което притежава имота.

Заявлението и внисино още през 2020 г. и проверки установили, че става въпрос за поземлен имот, в който вече има изградени хотел и сграда за енергопроизводство. До там води асфалтов път, има паркинг и друга прилежаща инфраструктура, обслужваща сградите. Имотът е ограден с трайна ограда и според дружеството, което го притежава, става въпрос за напълно урбанизирана територия.

Проверка на екоминистерството установила, че в мястото няма гора, а диви бозайници не могат да влизат свободно, за да представлява територията тяхно убежище, а и постоянно има хора там. Поради което ведомството преценява, че теренът не е важен за опазването на биозразнообразието, каквато е функцията на природните паркове. И така имотът излиза от парка, а защитената зона се свива до 113 796.229 дка.

Това обаче ще позволи на собственика му да предприеме действия по строителство в терена. А екоминистерството смята, че изваждането на терена няма да доведе до влошаване на природозащитното състояние, функциите и изпълнението на целите за управление на природния парк.

Жителите на Сливен обаче са против падането на зашитата от имота, който се намира до бившия Алпийски дом, в близост до долна станция на лифта.

Всъщото време екоминистерството обяви четири нови територии за зашитени. Три от тях са в категорията "защитена местност" – "Маринов дол", "Сазладжата" и "Голяма Сютка". "Фрън кая и Деликли кая" е в категорията "природна забележителност".

Защитена местност "Маринов дол" е в землището на село Буново, община Мирково, Софийска област, с обща площ 421.869 дка. Обявена е с цел опазването на комплекс от разнообразни букови гори, високопланински горски култури от смърч и гнездови местообитания на редки и защитени видове птици.

Защитена местност "Сазладжата" в землището на село Богданово, община Средец, област Бургас, е с обща площ 2301.892 дка. Основната цел на опазване в защитената територия представлява комплекс от чисти и смесени гори от благун и гнездови местообитания на редки и защитени видове птици (черен щъркел, скален орел, южен белогръб кълвач, полубеловрата мухоловка и др.).

Защитена местност "Голяма Сютка" е разположена в област Пазарджик в землищата на град Ракитово, община Ракитово; град Батак, община Батак; и на село Грашево, община Велинград. Тя има площ от 7350,785 дка. Предмет на опазване в защитената територия са местообитания на консервационно значими видове като кафява мечка /Ursus arctos/, вълк /Canis lupus/, видра /Lutra lutra/, трипръст кълвач /Picoides tridactylus/, глухар /Tetrao urogallus/, лещарка /Tetrastes bonasia/, пернатонога кукумявка /Aegolius funereus/, врабчова кукумявка /Glaucidium passerinum/, както и характерен горски ландшафт, развит по склоновете на едноименния родопски връх. Обявена е и с цел да бъде осигурена буферна територия, ограничаваща антропогенното въздействие около северозападната граница на Резерват "Беглика", в който се опазват ценни образци на смърчови екосистеми, редки и застрашени животински и растителни видове.

Природна забележителност "Фрън кая и Деликли кая" в землищата на село Челопеч, община Челопеч, и село Мирково, община Мирково, Софийска област, е с обща площ 35.505 дка. Обявена е с цел опазване на забележителен обект на неживата природа – скални форми с представителна и естетична стойност.

В границите на новообявените защитени територии се забраняват всички дейности, които могат да доведат до обезпокояване и унищожаване на видове, както и увреждане и унищожаване на местообитания – предмет на опазване. Забраните са въведени със заповедите за обявяването им.

Обявяването на новите защитени територии е по предложение на граждански организации. Защитени местности "Маринов дол" и "Сазлъджата" са обявени по предложение на Световния фонд за дива природа WWF – България. Защитена местност "Голяма Сютка" е обявена по предложение на група партньори представители на държавни институции, НПО и на гражданското общество, включително Южноцентрално държавно предприятие, държавни горски стопанства, граждани, Асоциация на парковете в България, Сдружение "Байкария", Сдружение "Алабак" и СНЦ "Рибарско сдружение НИЛЕТ". Природна забележителност "Фрън кая и Деликли кая" е обявена по предложение на Асоциация на парковете в България.