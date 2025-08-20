МОСВ извади близо 12 дка от парка "Сините камъни"

Екоминистерството реши в сряда да намали с близо 12 декара територията на природен парк "Сините камъни", като свали защитата си от терен с такива размери. Това става по искане на областния управител на Сливен и дружеството "Болкън Резидънс", което притежава имота.
Заявлението и внисино още през 2020 г. и проверки установили, че става въпрос за поземлен имот, в който вече има изградени хотел и сграда за енергопроизводство. До там води асфалтов път, има паркинг и друга прилежаща инфраструктура, обслужваща сградите. Имотът е ограден с трайна ограда и според дружеството, което го притежава, става въпрос за напълно урбанизирана територия.
Проверка на екоминистерството установила, че в мястото няма гора, а диви бозайници не могат да влизат свободно, за да представлява територията тяхно убежище, а и постоянно има хора там. Поради което ведомството преценява, че теренът не е важен за опазването на биозразнообразието, каквато е функцията на природните паркове. И така имотът излиза от парка, а защитената зона се свива до 113 796.229 дка.
Това обаче ще позволи на собственика му да предприеме действия по строителство в терена. А екоминистерството смята, че изваждането на терена няма да доведе до влошаване на природозащитното състояние, функциите и изпълнението на целите за управление на природния парк.
Жителите на Сливен обаче са против падането на зашитата от имота, който се намира до бившия Алпийски дом, в близост до долна станция на лифта.
Всъщото време екоминистерството обяви четири нови територии за зашитени. Три от тях са в категорията "защитена местност" – "Маринов дол", "Сазладжата" и "Голяма Сютка". "Фрън кая и Деликли кая" е в категорията "природна забележителност".
Защитена местност "Маринов дол" е в землището на село Буново, община Мирково, Софийска област, с обща площ 421.869 дка. Обявена е с цел опазването на комплекс от разнообразни букови гори, високопланински горски култури от смърч и гнездови местообитания на редки и защитени видове птици.
Защитена местност "Сазладжата" в землището на село Богданово, община Средец, област Бургас, е с обща площ 2301.892 дка. Основната цел на опазване в защитената територия представлява комплекс от чисти и смесени гори от благун и гнездови местообитания на редки и защитени видове птици (черен щъркел, скален орел, южен белогръб кълвач, полубеловрата мухоловка и др.).
Защитена местност "Голяма Сютка" е разположена в област Пазарджик в землищата на град Ракитово, община Ракитово; град Батак, община Батак; и на село Грашево, община Велинград. Тя има площ от 7350,785 дка. Предмет на опазване в защитената територия са местообитания на консервационно значими видове като кафява мечка /Ursus arctos/, вълк /Canis lupus/, видра /Lutra lutra/, трипръст кълвач /Picoides tridactylus/, глухар /Tetrao urogallus/, лещарка /Tetrastes bonasia/, пернатонога кукумявка /Aegolius funereus/, врабчова кукумявка /Glaucidium passerinum/, както и характерен горски ландшафт, развит по склоновете на едноименния родопски връх. Обявена е и с цел да бъде осигурена буферна територия, ограничаваща антропогенното въздействие около северозападната граница на Резерват "Беглика", в който се опазват ценни образци на смърчови екосистеми, редки и застрашени животински и растителни видове.
Природна забележителност "Фрън кая и Деликли кая" в землищата на село Челопеч, община Челопеч, и село Мирково, община Мирково, Софийска област, е с обща площ 35.505 дка. Обявена е с цел опазване на забележителен обект на неживата природа – скални форми с представителна и естетична стойност.
В границите на новообявените защитени територии се забраняват всички дейности, които могат да доведат до обезпокояване и унищожаване на видове, както и увреждане и унищожаване на местообитания – предмет на опазване. Забраните са въведени със заповедите за обявяването им.
Обявяването на новите защитени територии е по предложение на граждански организации. Защитени местности "Маринов дол" и "Сазлъджата" са обявени по предложение на Световния фонд за дива природа WWF – България. Защитена местност "Голяма Сютка" е обявена по предложение на група партньори представители на държавни институции, НПО и на гражданското общество, включително Южноцентрално държавно предприятие, държавни горски стопанства, граждани, Асоциация на парковете в България, Сдружение "Байкария", Сдружение "Алабак" и СНЦ "Рибарско сдружение НИЛЕТ". Природна забележителност "Фрън кая и Деликли кая" е обявена по предложение на Асоциация на парковете в България.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.