Мотивът за убийството на Чарли Кърк може да е свързан с вижданията му за джендър идентичността

Американските следователи, разследващи убийството на консервативния блогър, подкастър и протръмпистки активист Чарли Кърк, проверяват дали мотивът на предполагаемия убиец, идентифициран като Тайлър Робинсън, може да е бил свързан с мнението на Кърк относно джендър идентичността, пишат „Аксиос“, „Ню Йорк пост“ и „Фокс нюз“.
Според трите американски медии съквартирантът на Робинсън е бил трансджендър, който е преминавал през процес на трансформация от мъж в жена. „Ню Йорк пост“ го идентифицира като 22-годишия Ланс Туигс. Роднини на Туигс потвърждават, че той е бил съквартирант на Робинсън. А шестима източници, запознати с разследването на убийството на Кърк, казват пред „Аксиос“, че Робинсън може би е имал романтична връзка със съквартиранта си.
Чарли Кърк беше застрелян с един изстрел по време на проява в университета на щата Юта в Оръм. Проявата беше част от негово турне из американски университети. След малко повече от ден след убийството, след като е бил убеден от роднини, се предаде предполагаемият убиец Тайлър Робинсън. Кърк беше на 31 години, а Робинсън е на 22 години.
Кърк е бил застрелян малко след като човек от аудиторията – Хънтър Козак, го е попитал какво е мнението му за транссексуалните и в частност дали знае колко транссексуални американци са извършители на масови стрелби през последните 10 години в САЩ, пише „Ню Йорк пост“. В отговор на този въпрос Кърк е заявил: „Прекалено много“. Тогава Козак го попитал дали знае колко извършители на масови стрелби е имало през последните 10 години в САЩ, на което Кърк е попитал: „Като броим или не броим и насилието, свързано с престъпни банди ли?“, пише „Ню Йорк пост“.
Според „Аксиос“ съквартирантът на Робинсън сега сътрудничел с властите в хода на разследването и споделил с тях електронните съобщения, които е получавал от Робинсън. В едно от съобщенията, подписано от „Тайлър“ изпращачът споменавал, че е увил огнестрелното си оръжие и го е изхвърлил в храсти близо до мястото на университета.
Мотивите и политическата идеология на Робинсън са обект на оживен дебат в САЩ. Някои консерватори казват, че той е бил левичар. Либералите обаче изтъкват, че семейството на Робинсън е консервативно и че повечето от роднините му са републиканци. Това е потвърдила и доайенката на семейство Робинсън – Деби Робинсън, в петък в интервю за „Дейли мейл“.
Членове на семейството на Робинсън казаха пред репортери, че той е станал по-политизиран в последните няколко години и е изразявал интерес към посещението на Кърк в университета на Юта в Оръм.
Хора, които са го познавали
Онези, които са познавали 22-годишния Тайлър Робинсън, продължават да се опитват да си дадат отговор на въпроса какво го е подтикнало към това престъпление и разказват пред местни медии какви са техните впечатления от младия мъж, обобщава Франс прес.
Робинсът е бил блестящ ученик в гимназията. Отгледан е в духа на мормонската религия, а родителите му са републиканци. От малкия град Вашингтон, в щата Юта е.
Градчето Вашингтон е заобиколено от червеникави каньони и планини. Там къщата на родителите на Робинсън е обикновена и типична за средната американска класа в квартал до местната църква.
Бившата охранителка от местното училище Крис Шуиърман разказва, че арестът на Тайлър е потресъл всички. Той е бил най-голямото дете в семейството и е имал двама братя. Бил е спокоен, уважавал е другите, по-скоро е бил резервиран, споделя Шуиърман.
В училище Тайлър е бил идеалният ученик, от онзи тип хора, които всеки би искал да има в класа си, казва Джайда Фънк, която е била съученичка на Тайлър в продължение на 11 години, от 5 до 16-годишна възраст. "Винаги съм си мислела, че той ще стане бизнесмен или президент на някаква компания“, допълва тя и подчертава, че онова, което е научила сега за Тайлър е наистина неочаквано. Джайда разказва, че Робинсън е бил сдържан в училище, но не и странен, имал е приятели и е разговарял с различни групи момчета.
След като е завършил с отличен успех гимназия през 2021 г., Тайлър за кратко е учил в университет, преди да се насочи към програма за придобиване на познания за електротехник, водена в техническо училище, близо до дома му.
Родителите на Тайлър са били съответно продавач на кухненско обзавеждане и здравна работничка, работила с инвалиди. Те са мормони подобно на много жители на Юта, казва Шуиърман. Те обаче не били практикуващи религията. От осем години не се били появявали в църквата, допълва Шуиърман.
Според американските медии Тайлър Робинсън е бил обучен да стреля, но подготовката му в тази насока била най-банална.
В избирателните регистри родителите на Тайлър са вписани като републиканци, но самият той не е посочвал никаква политическа принадлежност. Според регистрите на щата Юта миналата година той не е гласувал на изборите.
Съученици описват Тайлър Робинсън като фен на видеоигрите. През януари той се сближил и с група почитатели на мощните коли. Сред членовете на тази група той се срещал често с 40-годишния Джей, но не говорел с него за политика. „Беше по-скоро стеснителен, беше запален по колите“, разказва Джей. „Говорехме за мощните коли, за рева, който те издават и за начина, по който те се движат“, допълва Джей и добавя, че е потресен от ареста на Тайлър Робинсън.
Тайлър Робинсън е живял в жилищен комплекс в Сейнт Джордж, на около 10 минути път с кола от дома на родителите си. Притежавал е сива кола „Dodge Challenger“. Съседите му едва го познавали. Хедър Макнайт, негова съседна от над година, го описва като самотен тип, с намусен вид, който винаги карал колата си прекалено бързо. "Винаги беше дистанциран, не поздравяваше никога, просто беше странен“, допълва Хедър, която е медицинска сестра на 50 години. Тя добавя, че не си е представяла, че този човек би извършил едно толкова отвратително престъпление.
