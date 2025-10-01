"Моят финансов час на класа" стартира за втора поредна година

След изключително успешното първо издание и национално признание, инициативата "Моят финансов час на класа" се завръща за учебната 2025/2026 година с обогатена програма и амбиция да достигне до хиляди ученици в страната, съобщиха от финансовия портал MoitePari.bg.

През първата година от проекта над 1900 ученици от 13 града в България получиха ценни знания и умения за управление на личните финанси, благодарение на над 40 доброволци – кредитни консултанти, финансови анализатори и експерти от "Моите Пари Груп" и "Кредитланд".

Инициативата получи национално признание, след като на 10 юли 2025 г., в рамките на XI издание на годишните награди на b2b Media, порталът MoitePari.bg беше отличен в категория "Образователна идея". Наградата бе връчена лично от кмета на град София - Васил Терзиев, което затвърди значимостта на проекта за българското образование и общество.

"Тази награда е признание за нашата мисия да правим финансовата грамотност достъпна и практична. Убедени сме, че чрез живия контакт в класните стаи и споделянето на личен опит можем да запалим интереса на младите хора към изграждане на устойчиви финансови навици," сподели Деян Василев, изпълнителен директор на "Моите Пари Груп" АД.

През новото издание инициативата ще обхване ученици от 10., 11. и 12. клас в различни градове в страната. Доброволците ще продължат да водят присъствени уроци, в рамките на два учебни часа, включващи дискусии, практически упражнения и примери от реалния живот.

Темите обхващат:

Източници на доходи и социално-осигурителна система;

Личен бюджет и управление на разходите;

Спестяване, инвестиране и силата на сложната лихва;

Рискове от задлъжняване и правилно управление на кредитите.

След анкетиране на учениците в края на първото издание оценката на програмата е:

Оценка на лекциите: 5.83

Разбираемост на съдържанието: 5.70

Полезност за бъдещето: 5.74

Оценка на лектора: 5.90

Едно от най-впечатляващите упражнения е практическото планиране на разходите по проект "Моят първи автомобил", което учи учениците да правят информирани избори и да оценяват реалистично своите възможности.

"Най-много ми хареса, че имахме конкретни примери – как да си направим бюджет, как да преценим разходите си. Това е знание, което мога да използвам веднага. Възможността да задавам въпроси директно на специалисти беше безценна", сподели Радослав Ивков, 10. клас, 2 АЕГ "Томас Джеферсън”, гр. София

"Нашите консултанти са горди, че могат да предадат знания и опит на следващото поколение. Второто издание ще надгради успеха на първия и ще покаже, че финансовата култура е ключов елемент от образованието на всяко младо поколение," добавиха от екипа на "Моите Пари Груп".

Ако сте директор или учител на ученици от 10., 11. или 12. клас и желаете да се включите във второто издание на "Моят финансов час на класа", попълнете кратката форма за участие тук:

*Тази публикация е част от рубриката "Пари" на Mediapool по проект с портала за лични финанси MoitePari.bg.