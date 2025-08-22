Мозъчен имплант излекува пациент от тежка депресия

В САЩ 44-годишен мъж, който от години се бори с тежка депресия, беше излекуван благодарение на персонализирано устройство за мозъчна стимулация.

Положителните ефекти се запазват повече от две години след интервенцията.

Мъжът е страдал от депресия от тийнейджърските си години, влизал е в болница, опитал е над 20 медицински подхода за лечение на депресия и е преживял три опита за самоубийство, съобщава списание New Scientist.

Изследователи от университета в Минесота се опитали да приложат нов подход: да картографират мозъка му, за да определят точно зоните, свързани със симптомите му.

Изображенията разкрили поразителна аномалия. Неговата мрежа за възприемане, отговаряща за филтрирането на стимулите, беше четири пъти по-голяма от нормалното. Тази информация послужила като ориентир за имплантирането на електроди, способни да модулират невронната активност.

Лекарите поставили електродите и при първите тестове всяка активирана зона предизвикали различни реакции: силни емоции и сълзи от радост, успокоение, повишена концентрация.

Това било непознато преживяване за пациента, който според изследователите “се почувствал щастлив за първи път от години“.

След това електродите били свързани с малки батерии, имплантирани под кожата, на нивото на ключиците.

Това устройство, подобно на сърдечен стимулатор (или пейсмейкър), изпраща кратки електрически импулси няколко пъти на ден, напълно автономно.

Седем седмици след операцията пациентът заявил, че вече не страда от суицидни мисли. Девет месеца по-късно се счита, че той е в ремисия, и то за много по-дълго време, отколкото при предишните си опити.

Две години и половина след интервенцията ползите продължават, въпреки леко временно влошаване, свързано с Covid-19.

За експертите това е голям напредък и доказателство, че персонализираната мозъчна стимулация може да представлява надеждна алтернатива на класическите лечения.

Остава да се потвърди ефективността и безопасността на тази техника в по-голям мащаб чрез клинични изпитвания, които се очакват в следващите години.