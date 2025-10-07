Може и да е незаконно. Министър вика на помощ прокуратурата за "Елените"

Виновни за потопа в "Елените", при който на 3 октомври загинаха четирима души, засега няма. Държавната и местната власт влязоха в обяснителен режим, прехвърляйки си отговорността едни на друг.

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов обяви, че за два обекта - корекцията на речното корито, върху което е построен хотел "Негреско", и за аквапарк "Атлантида" във ваканционно селище "Елените", няма никаква документация. Това е установила проверката на Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК), която е под шапката на регионалното министерство.

Двата обекта са изградени от "Холидей Вилидж" - дружество, свързвано с хотелиера Ветко Арабаджиев, подсъдим за пране на пари. В редица сайтове за имоти могат да се видят обяви за продажба на апартаменти в комплекса "Негреско".

За да бъдат обявени обектите за незаконно строителство, ще е необходима намесата на прокуратурата, стана ясно от изказването на министър Иванов. Той представи резултатите от разпоредената от него проверка след потопа по Южното Черноморие на 3 октомври в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) - първото му публично събитие за медии там, откакто е министър. Първоначално беше обявено, че резултатите ще бъдат обявени в хотел "Маринела" в София, собственост на Ветко Арабаджиев, за който се предполага, че е основен виновник за наводнението, заради застрояването на пресъхналата река с вили и натрупаните строителни отпадъци.

Междувременно в понеделник вечерта кметът на община Несебър Николай Димитров и главният архитект на общината Валентин Димов представиха тяхната "Истина за Елените", след като разпространиха материал в YouTube.

"Повече ние няма да си мълчим, защото ние не сме изкупителни жертви на TikTok и Facebook герои...Община Несебър е публична институция и всичко тук е публично...Няма как някой нещо да замете", казва кметът Николай Димитров. Той обещава да си потърси правата за уронване на името му и това на общината.

От изявлението му, подкрепено с показването на документи, става ясно, че отговорни за застрояването на "Елените" са държавни институции, докато общината е оспорвала някои от решенията им в съда.

От изказванията на министъра на регионалното развитие и на кмета на Несебър обаче така и не стана ясно кой носи отговорност за застрояването на пресъхналата река.

Докато текат престрелките между държава и община за бедствието в "Елените", нови проливни дъждове наводниха курортното градче Лозенец.

Регионалният министър съобщи още, че е разпоредил на ДНСК да изисква от Басейнова дирекция "Черноморски регион" Варна информация за реки и речни корита, за да се направи проверка дали няма такива застроявания като в "Елените" и на други места по Черноморието. Тази проверка се очаква да приключи за около месец, каза Иван Иванов.

Без строителни книжа в "Елените"

Проверката във ваканционното селище "Елените" установи съществени пропуски, каза министър Иванов на брифинг днес. Той посочи, че проверките продължават документално, както и на място предвид ограничения достъп до населеното място.

Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) е установила, че всички строителни дейности, които са извършвани в "Елените", са станали в периода на приети и одобрени подробни устойствени планове от 1997 г. до 2008 г., каза министър Иванов. Той посочи, че всички тези дейности са от компетентността на местната общинска администрация по Закона за устройство на територията (ЗУТ), а контролът се е осъществявал единствено от съда. От думите му се разбира, че одобрените подробни устройствени планове (ПУП) са позволили строителство върху речно корито.

Той посочи, че когато са одобрявани ПУП, те не са били съгласувани с басейновите дирекции и няма тяхно становище, че не може да се застрояват тези терени.

Иван Иванов посочи като отговорен за това бившия шеф на дирекция "Води" в МОСВ в този период Асен Личев, който "напоително в последните дни залива с грешна информация обществото, при условие че той е бил контролно лице".

На базата на одобрените ПУП-ове община Несебър е издала съответните разрешителни за строеж и после всички сгради на територията на "Елените" са въведдени в експлоатация, каза регионалният министър.

"ДНСК установи, че за две неща липсва документация. Едното е за корекция на речното корито, върху което е построен хотел "Негреско", буквално върху реката, и е въведен в експлоатация от община Несебър. Отделно е установен аквапарк със странното наименование "Атлантида", който вече е потънал като континет, за който няма налична строителна документация", каза Иван Иванов.

"Проверките за тези два обекта и цялата информация ще бъде предоставена на компетентните разследващи органи. Ако преценят, те могат да проведат процедура по обезсилване на тези разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация на тези обекти, защото това е тяхно задължение по закон и тези сгради да бъдат обявени за незаконно строителство", каза регионалният министър.

Той обясни, че ПУП-овете са влезли в сила, изпълнени са и не могат да бъдат променени. Контролът по отношение на строителството може да се осъществи от разследващите органи и прокуратурата в частност, каза Иван Иванов.

"Ако органите на реда преценят, могат да поканят г-н Личев да даде обяснения как подопечните на него Басейнови дирекции не са съгасували съответните документи, което е задължително по закон, когато се одобрява ПУП. Това е записано в ЗУТ", допълни той.

Асен Личев: Министърът заблуждава обществото

"Директорът на дирекция "Води" в МОСВ няма законово регламентирани функции да се разпорежда с органите на басейново управление, каквито са директорите на басейнови дирекции, така, че Иван Иванов заблуждава аудиторията със твърдението, че аз съм пропуснал да им разпоредя нещо или да им потърся сметка за тяхно действие, свързано с осъществяването на държавната политика на басейново ниво", каза Асен Личев в отговор на запитване на Mediapool.

Отговорът на Асен Личев на нападките на регионалния министър: Декларирам, че всичките ми изказвания са плод на експертните ми умения и компетентността в управление на водите! Стоя зад името си и се уповавам на фактите, които мога да докажа документално! И с нежелание влизам в обяснителен режим заради аудиторията на Mediapool, която уважавам! Законът за водите е приет 28.01.2000 г. Ако беше прочел чл. 9, 153, 154 и 155 щеше да е сигурен, че говори нелепости по отношение на Директора на дирекция "Води" в МРРБ, който и да е той! Защото: Министърът на околната среда и водите осъществява управлението на водите на национално ниво; За басейновото управление на водите в районите се създават басейнови дирекции към Министерството на околната среда и водите, а не към директора на дирекция "Води"; Басейновите дирекции се създават със заповед на министъра на околната среда и водите, която се обнародва в "Държавен вестник", а не със Заповед на Директора на дирекция "Води"; Директорът на басейновата дирекция провежда държавната политика за управление на водите на басейново ниво защото той е орган по смисъла на Закона за администрацията! Извод: Директорът на дирекция води няма законово регламентирани функции да се разпорежда с органите на басейново управление, каквито са директорите на басейнови дирекции, така че Иван Иванов заблуждава аудиторията със твърдението, че аз съм пропуснал да им разпоредя нещо или да им потърся сметка за тяхно действие, свързано с осъществяването на държавната политика на басейново ниво! Колкото до поканата на Иванов да ме разпитват разследващи органи да обяснявам това, с което той заблуди публиката си, е 100% нонсенс! Ако искат да ме разпитат, ще го докажа и пред тях. По-добре да беше посочил поне един факт, който според него е "грешна информация", която разпространявам! Или да ме даде на съд!

"Доколкото до поканата на г-н Иванов да ме разпитват разследващи органи да обяснявам това, с което той заблуди публиката си, е 100% нонсенс! Ако искат да ме разпитат, ще го докажа и пред тях. По-добре да беше посочил поне един факт, който според него е "грешна информация" която разпространявам или да ме даде на съд", допълни той. (пълният текст на Асен Личев вижте в карето)

В Царево сервизът с милионите бил незаконен

Относно проверката в община Царево регионалният министър каза, че на база на протоколите и предписанията, които са дадени след наводнението от 2023 г., незаконните постройки, които са установени тогава, са премахнати.

Сред тях е бил и сервизът, който сега отново пострада при наводнението на 3 октомври. Тогава приливната вълна изби сейфа му, пълен с пари и документи, а на следващия ден стотици граждани търсиха пари по плажа.

Средствата, отпуснати от държавата за възстановяване на инфраструктура в Царево след предишния потоп, са били усвоени от общината. Средствата за почистване на деретата на реките на община Царево обаче не са били отпуснати от тогавашния Министерски съвет, каза Иван Иванов.

Той заяви още, че в района на "Елените" няма засегната публична инфраструктура, докато в района е пострадала пречиствателната станция за отпадни води, както и две съоръжения по републиканската пътна мрежа.

Регионалният министър съобщи още, че проверките на терен продължават и при установяване на други нарушения и липса на документтация, обществеността ще бъде уведомена.

Кметът на Несебър и неговата истина за "Елените"

Междувременно кметът на община Несебър Николай Димитров, който отговаря и за ваканционно селище "Елените", представи своята "истина" за курорта, заедно с главния архитект Валентин Димов.

Това става на петия ден след потопа, защото ,"няма как да оставим да опетняват имената на мене, на арх. Димов и на цялата община", каза Димитров.

Той напомня, че община Несебър е правила проверки и още през 2017 г. е сезирала директорът на РИОСВ в Бургас за нерегламентирано сметище на строителни и битови отпадъци над "Елените". Въпреки че общината няма обратна връзка какво са предприели РИОСВ, местната власт е издала наказателни постановления на фирмите, че не са почистили сметището. Това са два акта по 15 000 лв. и два по 1500 лв.

"Фирмите уж не ги получават, уж не ги искат и после завеждат дела и съдът отменя заповедта на кмета... Тези депа съществуват горе и те са виновни за наводнението", каза кметът на Несебър Николай Димитров. През цялото време той и главният архитект не назоваха имена на замесените фирми с аргумента, че документите са публични и който иска, може да се запознае с тях.

Главният архитект Валентин Димов представи документите за застрояването на "Елените". С решение на Министерския съвет от август 1974 г. е даден старт за изграждане на ваканционно селище "Елените" с площ от 980 дка горски фонд, 260 дка слабо продуктивни земеделски земи и 160 дка необработваеми площи - пасища и мери, бившето ТКЗС Несебър

След промените през държавното другество "Елените" е приватизирано от РМД - работническо-мениджърско дружество, което получмава 260 дка урбанизирана територия и още 1000 дка държавен горски фонд, каза кметът на Несебър.

Преди това през 2000 г. имот от 260 дка е деактуван, като това е обавено през 2003 г. Веднага е последвала реакция на община Несебър, но тя губи делото в съда, стана ясно от обусненията на арх. Димов.

През 2003 г. "Елените" е бил разделен на два големи имота. Единият - с площ от 114 дка, попада в землище "Емона", а другият - 119 дка, в землище "Влас".

Пътят, който минава през курорта и който общината, заедно с МВР, пожарна и жандармерия чисти след потопа, не е общински, а частен, като за това има решение на съда от 2004 г., каза арх. Димов.

Той посочи, че през 1997 г. с общия устройствен план на община Несебър са дадени границите и възможността за застрояване на "Елените". С решение от 2001 г. е одобрено разширение на зоната за застрояване "от Влас до Елените за развитие на туристически обекти в тази територия" от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, каза арх. Димов.

През 2006 г. е одобрен с решение на Общинския съвет в Несебър застроителен план на ваканционно селище "Елените". С него се регламентира извършеното строителство в стария комплекс "Елените" и новите територии, като са посочени и параметрите за застрояване. След това собствениците на отделните имоти са получавали разрешение за строеж, обясни главният архитект.

"От влизането в сила на ЗУТ през 2001 г. главният архитект не може да одобри и една телефонна кабина, без да има оценка от лицензирана фирма или от общинския експертен съвет", каза арх. Димов. Той допълни, че всички разрешения за строеж са издадени въз основа на решения на Общинския експертен съвет по устройство на територията или въз основана на комплексна оценка от лицензирана от МРРБ консултанска фирма.Контролът по строителството се е осъществявал от наздорни фирми, също лицензирани от МРРБ.

За големите обекти са провеждани процедури за приемането на т.нар. "Акт 16" за въвеждане в експлоатация от държавна приемателна комисия, в която участват представители на различни държавни институции, отбеляза главният архитект.

Кметът на Несебър заяви, че сега местната власт оказва пълно съдействие.

Николай Димитров предупреди, че ако при настоящите проливни дъждове има наводнение в Слънчев бряг, той няма да е виновен за това, защото е презастроено. Параметрите за застрояване на курорта са определени от държавата, а община Несебър дори ги е обжалвала, но е загубила делото в съда, заяви кметът.

"Ако недай си боже нещо се случи в Слънчев бряг, да се знае че не е заради нас", каза Николай Димитров. "Но ние ще си потърсим правата, защото непрекъснато не може да бъдем хейтвани", допълни той.