Мръсният въздух убива три пъти повече българи, отколкото европейци

Три пъти повече българи умират заради мръсен въздух спрямо средното ниво за ЕС, сочат обявени в четвъртък данни на Инициативата State of Global Air (SoGA). Това е международен изследователски и информационен проект, който предоставя надеждни, актуални и достъпни данни за качеството на въздуха и неговото въздействие върху здравето в световен мащаб.

В България през 2023 г. регистрираните смъртни случаи заради мръсен въздух са 75.7 на сто хиляди души или общо около 11 120. Доста под нас е Румъния с 56 смърти на 100 хил. души, а средното за Европа е 21 случая на сто хиляди души. Най-слаба е подобна смъртност в скандинавските страни.

Въпреки лошата статистика България е постигнала напредък спрямо предходната година, когато регистрираните смъртни случаи от замърсяване на въздуха са били 88.5 на сто хиляди души.

Замърсяването на въздуха е седмият водещ рисков фактор за смърт у нас, което обаче е значителен напредък от 2000 г., когато фините прахови PM2.5 в околната среда се класира на третия водещ рисков фактор.

В световен мащаб през 2023 г. смъртните случаи, причинени от замърсяване на въздуха, са били 7.9 милиона - или един от всеки осем починали. От този общ брой 4.9 милиона души ка починали заради излагане на фини прахови частици 2.5 в околната среда, а 2.8 милиона – от мръсен въздух в домакинствата, причинен основно от горенето на въглища.

Данните сочат, че 36 на сто от световното население е било изложено на замърсяване на въздуха над 35 мг/куб. М, а 11 процента живеят в региони, където няма никакви стандарти за качество на въздуха, поши в доклада.

Любопитен момент от проучването е, че през 2023 г. деменцията, дължаща се на замърсяване на въздуха, е довела до 626 000 смъртни случая в световен мащаб и 40 милиона загубени здравословни години живот. В България такива са близо 930 смъртни случая.

Тежестта на незаразните заболявания, свързани с излагане на замърсяване на въздуха, се увеличава. Повече от един от три смъртни случая от деменция се дължи на мръсен въздух, както един от всеки починали от сърдечни заболявания. При рака на белия дроб един от седел смъртни случая е заради лошото качество на въздуха.

Най-засегнати от болестите, причинени от мръсния въздух, са хората на над 60-годишна възраст, сочи още изследването.