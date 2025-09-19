МВФ: Вдигнете осигуровките, данък "сгради" и сменете плоския данък

България трябва спешно да вземе мерки за овладяване на разпуснатите публични финанси. Те трябва да заработят още с Бюджет 2026 и да са както по отношение на приходите, така и на разходите. Целта е свиване на харченето с поне 1% от БВП. Това послание отправиха към депутатите от бюджетната комисия в Народното събрание в петък представителите на редовната есенна мисия на Международния валутен фонд (МВФ) у нас.

Откъм приходите сред най-важните препоръки на МВФ са увеличаване на пенсионните осигуровки с 1 процентен пункт още от 1 януари 2026 г. и премахване на максималния осигурителен праг, който в момента е 4130 лв.

Фондът препоръчва още вдигане на данъците върху недвижимите имоти, които у нас са ниски и биха могли да подобрят приходите в бюджетите на общините. От фонда не конкретизираха дали става дума само за данък "сгради", или и за данъка при прехвърляне на имот.

МВФ продължава да държи и на препоръката си, която отправя за поредна година - че България е добре да смени плоския данък върху доходите от 10% с въвеждане на прогресивно облагане. Целта е не само да се увеличат постъпленията в бюджета, но и да се намали високото за европейска държава ниво на неравенствата у нас. Преди година и половина фондът подробно разясни, че за него е неразбираемо защо България продължава да натоварва бедните с по-висока данъчно-осигурителна тежест, отколкото богатите. Въпреки че страната е с най-високо ниво на неравенството в ЕС, тя поддържа регресивна скала на облагане – равна ставка на плоския данък от 10% без необлагаем минимум и нулеви социални вноски за месечните доходи над 4130 лв.

По отношение на рязането на разходи основното е с Бюджет 2026 да се овладее увеличаването на заплатите в публичния сектор, което влияе на цялата икономика и подсилва инфлацията. Освен това някои социални плащания, които сега са обвързани автоматично с ръста на минималната работна заплата, е добре да се отвържат от нея, препоръчва още МВФ.

От името на управляващите председателят на бюджетната комисия Делян Добрев от ГЕРБ каза, че мнозинството споделя почти всички изводи и препоръки на фонда без две – замяната на плоския данък с прогресивен (въпреки различното мнение на БСП), както и премахването на максималния осигурителен праг. Второто е особено чувствителна тема за ИТ сектора и другите социални групи с високи доходи, които смятат, че е несправедливо браншовете, работещи изцяло на светло и движат иновациите в икономиката, да бъдат натоварвани с осигурителна тежест над определен праг.

"Всичко останало (извън двете изключения, б. р.) ще бъде възприето в следващия бюджет от гледна точка на необходимите мерки за овладяване на инфлацията. Изключително добре сте идентифицирали, че трябва да се овладее покачването на заплатите в публичния сектор и на социалните разходи, които са обвързани с ръста на минималната работна заплата", коментира Добрев.

От думите му може да се направи извода, че управляващите са склонни на повишаване на пенсионните осигуровки с поне 1% още от 2026 г. В средносрочната рамка се предвиждаше покачването да бъде с 1% през 2027 г. и с още 2% през 2028 г., но от МВФ коментираха, че отлагането на мярката с още една година няма да я направи по-лесна.

Депутати попитаха представителите на МВФ дали евентуалното покачване на пенсионните осигуровки и въвеждането на прогресивно подоходно облагане няма да увеличи сивия сектор и да повлияе негативно на събираемостта на данъчно-осигурителните плащания. От фонда отговориха, че са правили симулации на различни сценарии, които показват, че смяната на плоския данък с прогресивен, дори при въвеждане на необлагаем минимум, може да увеличи приходите в бюджета и едновременно с това да намали неравенствата. От МВФ все пак уточниха, че тази мярка е важна по-скоро в средносрочен план, а не в краткосрочен.

По отношение на осигуровките от МВФ обясниха, че отлагането на мярката с една година по никакъв начин няма да я направи по-лесна, а тя е ключова за подобряване на устойчивостта на пенсионната система и фиска.

Растежът на българската икономика тази година ще бъде около 3%, прогнозира МВФ. Според него това е добро представяне, но проблемът е, че двигателят му е потреблението, движено от ръста на доходите, разпуснатата фискална политика и бума в кредитирането, а не от инвестиции. Безработицата е на рекордно ниски нива, но това затяга пазара на труда, води до ръст на заплатите и оттам подхранва инфлационния натиск, смята фондът.

Заради допълнителните разходи за отбрана е възможно бюджетният дефицит още през 2025 г., както и през 2026 г. да надхвърли планираните 3% от БВП, предупреди фондът. Той посочи, че все още България има нисък дълг, но това може да не се запази задълго, ако не се затегне фискалната политика.

Експертите препоръчаха още подобряване на събираемостта на акцизите, както и замяна на някои нефокусирани субсидии.

Фондът подкрепя и планираната реформа за подсилване на втория и третия стълб на пенсионната система.

Представителите на МВФ поздравиха правителството за предоговарянето на Плана за възстановяване и устойчивост и за предстоящото присъединяване към еврозоната.