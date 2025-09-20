МВнР: Нахлуването на руски изтребители над Естония е провокация

Нарушаването на въздушното пространство на Естония е провокация срещу европейските съюзници на Източния фланг на НАТО. Това заявиха от българското Министерство на външните работи в социалната мрежа Екс, след като вчера три руски изтребителя навлязоха във въздушното пространство на Естония в продължение на 12 минути.
От министерството отбелязват още, че международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани.
Преди ден естонското правителство съобщи, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс.
Последва и нова реакция от страна членка на НАТО.
В събота полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия започна въздушни удари срещу западната част на Украйна, близо до границата с Полша.
Това стана малко повече от седмица след като над 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на Полша в нощта на 9 срещу 10 септември.
