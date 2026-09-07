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МВР обяви рекорд за задържани наркотици

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Снимката е илюстративна, Unsplash
Задържаните в Бургас наркотици са рекордно количество, което е било хванато извън пристанище или граничен пункт през последните десетилетия, каза директорът на "Гранична полиция" Антон Златанов.
 
В петък, в камион на входа на града, бяха открити 110 кг кокаин и 230 кг марихуана.
 
Стойността му може да достигне над 15 млн. евро.
 

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"Това действително е рекордно количество наркотично вещество, заловено с една реализация, извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт, в последните десетилетия. Наблягам основно на 110 кг кокаин, съвкупно, естествено, с 230 кг марихуана. Това представлява и в исторически план една от най-големите реализации. Това е една много сериозна разработка, която, естествено, не е финална по разбиването на такива канали“, посочи Златанов.
 
Обвиняемият за този случай е българин, регистриран в София и не е осъждан.
 
Тепърва ще се изясняват данни около него. 
 
За престъплението той може да получи от 3 до 12 години затвор и глоба от 10 до 50 000 лева.

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кокаин
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