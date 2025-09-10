МВР поставило нов пътен знак, за да се върже версията за боя в Русе?

Важни факти за побоя в Русе, разиграл се малко след полунощ на 4 септември, все още остават загадка. Според версията на МВР, автомобил с четирима младежи се движил с висока скорост по улицата, където попада на местния полицейски началник Николай Кожухаров, съседа му Георги Димитров, съпругата на Кожухаров и детето му. Според МВР колата се движела с опасна скорост. Видно от запис, разпорстранен от BG Elvеs, съседът се доближава до автомобила, който спира сравнително бързо и след секнди от него изскачат четиримата тийнейджъри и започва бой.

Към момента спорът е дали съседът на Кожухаров атакува пръв, както казва Кирил Гочев, един от аресутваните за побоя, или пък е обратното, каквато е версията на разследващите, която съдът очевидно прие и остави младежите зад решетките.



За изясняването на въпроса кой е провокирал спречкването, прераснало в бой, е важно да се установи с каква скорост се е движал автомобилът.



Според МВР там е имало пътен занк за ограничение на скоростта до 30 км/ч. Но BG Elvеs публикуваха кадър от запис на охранителна камера от същото място и час на побоя и се вижда, че там има кол, но не и знак.



Тоест, знакът е поставен по-късно, за да се "докаже" версията на МВР за превишената скорост на автомобила.



Към момента няма пълен официален експертен доклад за всички видеозаписи (включително логове/таймстампи/метаданни и доказателствена верига). Такава експертиза, ако е извършена компететтно и безпристрастно, ще покаже дали има липсващи/подрязани части и ще помогне да се реконструира началото на разпрата.

Няма и отговор от МВР за внезапно появилия се пътен знак.



Да припомним, че според първоначалната информация за инцидента, полицейският началник на Русе бил зверски пребит заради "забележка", отправена към младежи, които "дрифтели". След това обвиненията за "дрифтене" отпаднаха, но МВР твърди за превишена скорост.

Ето какво казва Георги Димитров за случката в сряда пред Нова тв:



"Чувам шум на автомобил. Не казвам, че е дрифтил, не казвам, че е карал с висока скорост, но според мен скоростта е висока". По думите му, автомобилът не е спрял на знак "Стоп". Това го е провокирало да им махне с ръка.



Междувременно зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов обясни пред Нова тв, че доматите, които се виждат размазани от асфалта, не били мятани от съпругата на Кожухаров, каквито предположения имаше. Чувайки въпроса на водещия за тези домати , Попов се възмути, че "това е от сферата на абсолютните фантазии и е извратено". "Тези домати били са там, когато старши комисар Кожухаров е носел тези домати и ги оставил долу да предотврати този побой", разясни зам.-министърът.