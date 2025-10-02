МВР разследва заплаха за убийство срещу близките на Благомир Коцев

Полицията във Варна разследва сигнал за отправена заплаха за убийство срещу сестрата на кмета на града Благомир Коцев.

Посланието с текст: "Останете живи заради близките си" е било написано върху кутии с пури. Те са били донесени в семейния ресторант на Коцеви и оставени от малолетно момче. То обяснило, че пратката е за сестрата на кмета – Биляна, която обаче не пуши пури.

В момента органите на реда издирват момчето, като кадри с него от охранителни камери бяха разпространени в социалните мрежи.

"Според експертите това е заплаха за живота. Да останем живи ние или да остане жив Благо", написаха близките на Коцев в неговия профил във Фейсбук.

След консултация с адвокат семейството е подало сигнал във Второ районно управление, където е било разпитвано в продължение на часове.

По случая е образувано досъдебно производство за закана за убийство.

"В закона са формулирани 14 предупредителни надписа за рисковете от пушенето. Само един от тях съдържа тези думи – ‘останете живи’. Тези четири кутии пури са колкото сме ние, възрастните от семейството. Те са и колкото са децата в семейството", пишат още роднините на варненския кмет.

От семейството посочват, че "заплахата не е случайна, нито е направена в случайно време", а е свързана както с последните събития около Благомир Коцев, така и с предстоящи, важни събития.

Кметът на Варна остава в ареста, след като беше задържан при акция на Антикорупционната комисия на 8 юли. Повдигнато му е обвинение за участие в организирана престъпна група за искане на подкуп при обществени поръчки.

В ареста са и двамата общински съветници, задържани заедно с Коцев - Николай Стефанов и Йордан Кателиев. Тяхната мярка за неотклонение ще се гледа в петък от 14:30 часа.