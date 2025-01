myPOS придоби френска компания за касов софтуер

Един от лидерите в картовите разплащания myPOS обяви придобиването на водещата френска компания за касов софтуер и дигитализирани решения за управление на продажбите Toporder.

Целта е засилване на позициите на myPOS в търговията на дребно и ХоРеКа във Франция. Цената на сделката не се съобщава.

Придобиването се основава на силните резултати на myPOS през изминалата 2024 г. Компанията отчита ръст на трансакциите с 30% до почти 14 милиарда евро и на клиентите, които вече надхвърлят 250 000.

България остава ключов пазар за myPOS. Плановете на компанията са разширяване на екипа си с около 200 нови служители в областта на технологиите, обслужването на клиенти и продажбите, като 130 от тях ще са от България.

"Нашето първо придобиване подчертава амбициозната ни стратегия за растеж. България продължава да играе ключова роля за нашия успех като основен център за таланти и иновации. Колегите в основните ни офиси във Варна и София са важна движеща сила в усилията ни за предоставяне на най-добрите платежни решения на търговци в цяла Европа", казва изпълнителният директор на myPOS Марио Шиляшки.

Ръст на онлайн плащанията

Компанията отчита значителен ръст в обема на трансакциите, онлайн плащанията и клиентите си през 2024 г.

Общият обем на трансакциите на компанията се е увеличил с 30% до близо 14 милиарда евро.

Броят на онлайн трансакциите е нараснал с 40% до 273 милиона евро.

Клиентите на компанията вече надхвърлят 250 000 търговци в цяла Европа, което е ръст от 42 на сто на годишна база.

В България общият обем на трансакциите е нараснал с 63% и е достигнал над 1.1 млрд. евро. Обемът на онлайн плащанията, обработени в платформата за страната, се е увеличил със 74% в сравнение с 2023 г.

"Това показва нарастващата тенденция предприятията да избират myPOS за опции за онлайн плащания, включително линкове за плащане, създаването на уникален платежен таг и използването на онлайн чекаут", отбелязва Марио Шиляшки.

Броят на българските търговци, използващи myPOS, е нараснал с 42% до близо 15 000.

Разширяване на влиянието във Франция

Придобиването на Toporder засилва влиянието на myPOS във френския сектор на търговията на дребно, храните и напитките.

Интегрирайки технологията на Toporder, myPOS вече предлага цялостни решения, които рационализират операциите, подобряват ефективността и осигуряват ценна информация за малките и средните предприятия.

"Франция е един от най-динамично развиващите се пазари и това придобиване ще ни помогне да разширим бизнеса на нашите клиенти, като им предложим технология от най-високо ниво", споделя изпълнителният директор на myPOS Марио Шиляшки.

"Развълнувани сме да приветстваме Toporder в групата на myPOS и заедно да предоставяме решения, които спестяват време и пари, позволявайки на търговците да се съсредоточат върху най-важното - да развиват бизнеса си", допълва той.

Френската компания

Френската компания Toporder е основана през 2019 г. в Лион. Тя обслужва повече от 700 клиенти в страната, като предоставя цялостна касова система, интегрираща бизнес инструменти като управление на инвентара, счетоводство, статистически анализ, управление на клиентски бази данни и др.

Toporder ще продължи да поддържа съществуващите си клиенти, като същевременно интегрира технологията си в платформата на myPOS.

Изпълнителният директор на Toporder Микаел Бланшар сподели, че придобиването ще помогне на двете компании да отговорят по-добре на нуждите на търговците.

"За нас е удоволствие да предложим на клиентите на myPOS решение за касов апарат със сензорен екран, което значително ще спомогне за подобряване на техния бизнес чрез рационализиране на операциите, подобряване на обслужването на клиентите и предоставяне на ценна информация", казва Микаел Бланшар.

myPOS стимулира растежа в Европа

Придобиването на Toporder става година след като myPOS беше купена от Advent International - един от най-големите глобални инвестиционни фондове. С последния си ход myPOS продължава амбициозната си стратегия за растеж, за да се превърне в пазарен лидер в обслужването на микро, малки и средни предприятия в Европа, се казва в съобщението до медиитге.

Като част от експанзията си през тази година myPOS се стреми да увеличи екипа си в ключови области като технологии, обслужване на клиенти и продажби. Плановете са броят на служителите да достигне над 1000 в цяла Европа.

В България ще останат най-големите центрове на финтех компанията, с около 750 служители.

myPOS е иновативна финтех компания, обслужваща малки и средни бизнес клиенти в Европейското икономическо пространство, Швейцария и Обединеното кралство.

Компанията предоставя лесни и удобни решения за разплащане на място, в движение и онлайн на повече от 250 000 бизнеса в над 35 европейски страни.

Платформата myPOS дава на микро, малките и средни бизнеси всичко необходимо, за да приемат плащания и да управляват различни аспекти от бизнеса си, включително дистанционните продажби и електронната търговия.

Собствениците на бизнес получават безплатна мултивалутна търговска сметка, бизнес карта, иновативни технологични инструменти и една мощна екосистема, която да им помогне да продават навсякъде.

За своите иновации myPOS е печелила много престижни награди като "Компания на годината" за 2023 и 2024 от Forbes Business Awards, Best Business Payments System от the PayTech Awards през 2024 г., както и the Point of Sale Innovation от FinTech Breakthrough през 2023 и 2024 г.