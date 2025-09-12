МЗ финализира електронния търг за лекарства за 2.5 млрд. лева

Министерството на здравеопазването финализирана електронния търг, с който се осигуряват жизненоважни онколекарства, използвани в болничната помощ и заплащани напълно от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

В процедурата участваха 16 търговци на едро, които подадоха 55 оферти за 236 лекарствени групи по международно непатентно наименование.

Процедурата, чиято прогнозна стойност е 2.555 млрд. лв. без ДДС, бе открита през септември 2024 г. по Закона за обществените поръчки, но се забави поради обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС) от заинтересовани дистрибутори.

След обявяване на класирането, изчакване на законовите срокове за обжалване на решението, както и подготовката на всички необходими документи, рамковото споразумение вече е факт. То е подписано от 16 търговци на едро с лекарствени продукти за срок от 2 години.

Чрез провеждането на централизиран електронен търг болниците ще разполагат с дългосрочна предвидимост, а лечението на пациентите ще бъде обезпечено. Освен това НЗОК ще реализира значителна оптимизация на разходите чрез постигане на по-ниски цени в резултат на обединените обеми и създадената конкурентна среда за доставчиците.

По закон НЗОК заплаща на болниците закупените от тях лекарства за онкологични и други заболявания по цените, постигнати в електронния търг.

Липсата на успешно проведен търг в последните години доведе до практиката НЗОК да плаща едно и също лекарство с няколко пъти разлика в цената на различните болници. В последствие бяха въведени допълнителни регулации относно цените на онколекарствата, когато няма проведен търг, но и те не се оказаха достатъчно ефективни.

От МЗ посочиха, че финализирането на електронния търг се постига и намаляване на административната тежест чрез ускоряване на процеса по възлагане на конкретни поръчки в рамките на вече договорените условия, като се елиминира нуждата от повтарящи се тръжни процедури.

Също така се осигурява прозрачност и ефективност на доставките на този тип лекарствени продукти, като се предотвратяват възможностите за нелоялни практики, казаха от МЗ.