МЗ излезе със здравни препоръки във връзка с наводненията

Министерството на здравеопазването подготви насоки за ограничаване на здравните последици от наводненията.

Предвид действащото извънредно положение, обявения червен код и опасността от нови обилни валежи, от МЗ напомнят, че както при всяко бедствие, така и в този случай, съществуват рискове за здравето.

След нормализиране на ситуацията и оттегляне на водата, Регионалните здравни инспекции ще извършат пробонабиране и анализ на питейните води, както и проверки за предотвратяване на заразни заболявания.

Министерството на здравеопазването напомня, че безопасността и здравето на хората са от първостепенно значение.

Министерството на здравеопазването изразява съпричастност към всички жители на засегнатите от наводнения райони на страната.