МЗ обяви, че ваксините от последните 20 години са прехвърлени в здравните досиета

Историческите данни за извършените имунизации на българските граждани вече са интегрирани в електронните здравни досиета, съобщиха от Министерството на здравеопазването във вторник.
Това е станало със съдействието на Националната здравноосигурителна каса, която е предоставила данните и на "Информационно обслужване“, което е извършило техническата обработка и прехвърлянето на информацията.
Обработени и интегрирани са над 19 милиона записа за приложени ваксини от 2005 г. до момента, включително всички задължителни имунизации и реимунизации, както и препоръчителните ваксини, регистрирани в системата на НЗОК, информираха от МЗ.
Благодарение на това електронните здравни досиета на над 4 милиона граждани са обогатени и с имунизационна история.
Проверка в реални пациентски досиета обаче показва, че не за всички граждани историческите данни за техните имунизации или тези на децата им са видими. В някои досиета фигурират само ваксините от последните години. От "Информационно обслужване" са обяснили пред здравните власти, че до 2-3 дни проблемът ще бъде изчистен и историческите данни за имунизациите ще са видими за всички.
Освен до личната си информация, родителите на деца до 18 г. получават автоматичен достъп и до техните здравни досиета чрез Националната здравноинформационна система (НЗИС) и мобилното приложение еЗдраве.
Поради промените в номенклатурите за регистриране на ваксини през последните две десетилетия, при трансфера са извършени редица проверки, за да се сведат до минимум възможностите за грешка и дублиране на записи.
Това е поредна важна стъпка в развитието на електронното пациентско досие с достоверна, структурирана и леснодостъпна медицинска информация, заявиха от МЗ.
