МЗ отказва на строителя нова отсрочка за пребазирането на психиатрията от Курило в София

Строителят на проекта за преместване на Държавната психиатрична болница "Свети Иван Рилски" от Курило в София иска ново удължаване на срока за изпълнение – този път до края на годината, но Министерството на здравеопазването няма да го допусне. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова след днешното заседание на Министерския съвет.

Крайният срок за завършване на проекта, който се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), е краят на август и той няма да бъде удължаван, заяви Ивкова. По думите ѝ към момента Министерството на здравеопазването не идентифицира риск за загуба на европейското финансиране, но изпълнението зависи и от волята на строителя. "Ако няма такава воля, има законоустановени механизми да потърсим отговорност", заяви Ивкова. Това означава, че фирмата ще трябва да плаща неустойки за забавянето.

Ивкова заяви, че нова отсрочка би означавала ново чакане за пациентите и служителите на държавната психиатрична болница в Курило. "Това няма как да бъде позволено. Както пациентите, така и служителите в ДПБ "Свети Иван Рилски" не заслужават ново чакане и удължавене, така че ще бъдат предприети всички законови мерки, за да бъде изпълнен този проект в срок", посочи министърът.

Проектът предвижда психиатричната болница "Свети Иван Рилски", която в момента се намира в Курило, да бъде преместена в ремонтираната сграда на бившата Транспортна болница в София, в близост до надлез "Надежда" и ТЕЦ София.

Това е един от 18-те проекта за модернизация на психиатричната помощ, финансирани по ПВУ. За него първоначално бяха предвидени около 2.82 млн. евро с ДДС, но заради проблеми с инвестиционния проект, забавяния и необходимост от допълнителни строителни дейности договорът вече беше анексиран, като беше предвиден допълнителнителен ресурс от близо 800 хил. евро с ДДС. Допълнителните средства от анекса обаче няма да бъдат изплатени преди обектът да бъде завършен и да бъдат отчетени всички дейности по него.

Сега строителят настоява за нов анекс, с който срокът по договора да бъде удължен до края на годината.

Фирмата изпълнител е кърджалийската "Меаца" ЕООД, която има над 20 договора с Министерството на здравеопазването през последните три години на обща стойност над 12 млн. евро, съобщи министър Ивкова. По думите ѝ по договора за пребазирането на психиатрията "Свети Иван Рилски" досега са изплатени 1.1 млн. евро.

Фирмата "Меаца" изпълнява 9 от общо 18-те обекта за модернизацията на психиатричната помощ, но именно при нейни обекти са натрупани едни от най-сериозните забавяния. Фирмата е изпълнител и на ремонта на Клиниката по психиатрия към УМБАЛ "Д-р Георги Странски“ в Плевен, за който също беше предвидено допълнително финансиране за непредвидени строителни дейности. За ремонта на психиатричната болница в Севлиево, също изпълняван от "Меаца“, проверка на омбудсмана установи проблеми с мухъл, влага и цените на извършваните дейности. По информация на здравното министерство констатираните забележки там се отстраняват.

Здравният министър съобщи в сряда, че същият подход като при пребазирането на психиатрията от Курило в София ще бъде приложен и към проекта за новата сграда на многопрофилната болница "Свети Пантелеймон“ в Ямбол, където също са натрупани значителни забавяния.

"Над 75 млн. лева са изплатени от 2019 до 2025 година за апаратура и строителство. Към момента се изискват нови 4.3 млн. евро – отново за строителство и апаратура“, каза Ивкова.

По думите ѝ след нейното посещение в Ямбол през юни е била разпоредена проверка от ДНСК, която вече е приключила и е установила редица нарушения на Закона за устройство на територията. Ивкова е поискала от директора на болницата до следващата седмица да представи отговор как ще бъдат изпълнени направените препоръки и констатации.