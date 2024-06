На 80 години Мик Джагър подготвя нов албум и концерти

Мик Джагър, който е на 80 години, подготвя нов албум и турнета, предаде Ройтерс.

Как се чувства фронтменът на "Ролинг стоунс", завръщайки се на концертните сцени по стадионите на тази възраст? "Като да си на сцената на 78 години", казва в интервю Джагър ден, след като изнесе концерт в Бостън. "Няколко изяви ми трябваха, за да вляза в ритъм, но сега вече сме в него", допълни той. "Чувствам се добре".

Изпълнителят, който на 26 юли навършва 81 години, все още се забавлява и няма намерение скоро да спре, отбелязва Ройтерс.

В момента той обикаля САЩ с турнето Hackney Diamonds, но групата "Ролинг стоунс" търси възможности да свири и в други страни, отбеляза Джагър.

"Ще обмислим предложения... Може в Европа, може в Южна Америка, може навсякъде", казва той.

Мик Джагър също така заяви, че групата вероятно скоро ще издаде и нова музика.

Настоящото турне носи името на високо оценения от критиката албум, който "Ролинг стоунс" издаде през октомври миналата година - първият нов продукт на британските рокаджии от 18 години насам, припомня Ройтерс.

Феновете казват, че Джагър все още е доста енергичен на сцената. Той обяснява, че поддържа форма с по две репетиции по танци и няколко тренировки във фитнеса всяка седмица.

Баща му е бил учител по физическо възпитание и Джагър често е приписвал доброто си здраве на генетиката.

По време на турнето "Ролинг стоунс" изпълнява около четири песни от Hackney Diamonds между класически рок парчета като Start Me Up, (I Can't Get No) Satisfaction и Sympathy for the Devil. Но сетлистът се променя на всяка спирка от турнето.

Изглежда, че феновете са приели новата музика, казва Джагър. Той вижда хората в тълпата да пеят заедно с думите.

Джагър каза, че се надява на сцената да се присъединят някои от музикалните легенди, които гостуваха в новия албум - Пол Маккартни, Лейди Гага, Стиви Уондър и Елтън Джон, но отбеляза, че засега няма яснота по този въпрос.