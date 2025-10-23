 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

На Борисов не му харесва "този цирк" с колите на президента и изпълни заръката на Пеевски

2 коментара
Семейната "Шкода" на Радев, сн. БГНЕС
След като лидерът на "ДПС-Ново начало" разпореди на финансовата министърка Теменужка Петкова да отпусне пари за коли на президентството, Бойко Борисов в четвъртък обясни, че въпросът вече е на път да бъде решен.
 
"Всички коли и шофьори, ползвани от президента, с постановление да бъдат прехвърлени на президентството", каза Борисов, като уточни, че вече е обсъдил темата с финансовия министър Теменужка Петкова.
 
"Коли, шофьори, заплати, горива, части – всичко, за да се спре с този цирк. Отпред и отзад джипове, а в средата една "Шкода". Никой не е взел бронираните автомобили на президента Радев, те са си там. Това е негова воля. Днес му връщам и на администрацията. Да не обиждаме цирковите актьори за този цирк. МФ да им предостави всичко, пък ако искат да се возят и на файтони“, допълни Борисов.
 

Още по темата

Радев слезе от семейната Шкода и призова Унгария да убеди Северна Македония да впише българите

Радев слезе от семейната "Шкода" и призова Унгария да убеди Северна Македония да впише българите

По-рано тази седмица ДПС-Ново начало поиска финансовата министърка Теменужка Петков да предприеме "спешни действия", за да се осигурят средства на президентството, с което да си купи служебни коли.
 
Това стана, след като партията на Делян Пеевски, инициира законови поправки, с които администрацията на държавния глава беше лишена от транспортните услуги на НСО. В отговор Радев каза, че ще е солидарен със служителите на президентството и вече се придвижва със семейната "Шкода".
 
Президентството няма служебни коли, но и бюджет, с който да бъдат закупени. 
 
Пеевски и Борисов обаче се захванаха с уреждането на казуса, който сами забъркаха. 
 
 

Ключови думи

Радев Пеевски Шкода
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

2 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Джелсомино
    #2

    Прав е Борисов, че е цирк. А кой го направи? Тъпият Пеевски, който не може да предвиди последствията от едно само свое решение, пък иска държава да управлява. Какво стана с магазините за хората, май нищо.

  2. boriana
    #1

    Какав добряк. Душица човек.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни