На Борисов не му харесва "този цирк" с колите на президента и изпълни заръката на Пеевски

"Всички коли и шофьори, ползвани от президента, с постановление да бъдат прехвърлени на президентството", каза Борисов, като уточни, че вече е обсъдил темата с финансовия министър Теменужка Петкова.
"Коли, шофьори, заплати, горива, части – всичко, за да се спре с този цирк. Отпред и отзад джипове, а в средата една "Шкода". Никой не е взел бронираните автомобили на президента Радев, те са си там. Това е негова воля. Днес му връщам и на администрацията. Да не обиждаме цирковите актьори за този цирк. МФ да им предостави всичко, пък ако искат да се возят и на файтони“, допълни Борисов.
По-рано тази седмица ДПС-Ново начало поиска финансовата министърка Теменужка Петков да предприеме "спешни действия", за да се осигурят средства на президентството, с което да си купи служебни коли.
Това стана, след като партията на Делян Пеевски, инициира законови поправки, с които администрацията на държавния глава беше лишена от транспортните услуги на НСО. В отговор Радев каза, че ще е солидарен със служителите на президентството и вече се придвижва със семейната "Шкода".
Президентството няма служебни коли, но и бюджет, с който да бъдат закупени.
Пеевски и Борисов обаче се захванаха с уреждането на казуса, който сами забъркаха.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Прав е Борисов, че е цирк. А кой го направи? Тъпият Пеевски, който не може да предвиди последствията от едно само свое решение, пък иска държава да управлява. Какво стана с магазините за хората, май нищо.
Прав е Борисов, че е цирк. А кой го направи? Тъпият Пеевски, който не може да предвиди последствията от едно само свое решение, пък иска държава да управлява. Какво стана с магазините за хората, май нищо.
Какав добряк. Душица човек.