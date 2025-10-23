На Борисов не му харесва "този цирк" с колите на президента и изпълни заръката на Пеевски

След като лидерът на "ДПС-Ново начало" разпореди на финансовата министърка Теменужка Петкова да отпусне пари за коли на президентството, Бойко Борисов в четвъртък обясни, че въпросът вече е на път да бъде решен.

"Всички коли и шофьори, ползвани от президента, с постановление да бъдат прехвърлени на президентството", каза Борисов, като уточни, че вече е обсъдил темата с финансовия министър Теменужка Петкова.

"Коли, шофьори, заплати, горива, части – всичко, за да се спре с този цирк. Отпред и отзад джипове, а в средата една "Шкода". Никой не е взел бронираните автомобили на президента Радев, те са си там. Това е негова воля. Днес му връщам и на администрацията. Да не обиждаме цирковите актьори за този цирк. МФ да им предостави всичко, пък ако искат да се возят и на файтони“, допълни Борисов.

По-рано тази седмица ДПС-Ново начало поиска финансовата министърка Теменужка Петков да предприеме "спешни действия", за да се осигурят средства на президентството, с което да си купи служебни коли.

Това стана, след като партията на Делян Пеевски, инициира законови поправки, с които администрацията на държавния глава беше лишена от транспортните услуги на НСО. В отговор Радев каза, че ще е солидарен със служителите на президентството и вече се придвижва със семейната "Шкода".

Президентството няма служебни коли, но и бюджет, с който да бъдат закупени.

Пеевски и Борисов обаче се захванаха с уреждането на казуса, който сами забъркаха.