На колко войни всъщност Тръмп е сложил край?

Опитвайки се да посредничи за прекратяване на войната между Русия и Украйна, американският президент Доналд Трмп изтъкна постиженията си в мирните преговори от началото на втория си мандат.

В разговорите си с европейските лидери за прекратяване на огъня в Украйна в Белия дом в понеделник Тръмп изтъкна, че е "сложил край на шест войни и всички тези споразумения е сключил, без да споменава "прекратяване на огъня". Ден по-късно броят нарасна на седем.

Според администрацията на президента Нобеловата награда за мир е “отдавна заслужена" за "главния миротворец", като се изброяват и войните, които уж Тръмп бил прекратил, анализира БиБиСи.

Става въпрос за конфликтите между Израел и Иран; Демократична република Конго и Руанда;

Камбоджа и Тайланд; Индия и Пакистан; Сърбия и Косово (в първия мандат);

както и Египет и Етиопия.

Част от тях са продължили само дни, въпреки че са резултат от дългогодишно напрежение, а освен това е неясно колко ще траят и сключените мирни споразумения.

Тръмп използва фразата "прекратяване на огъня", докато говори за тях в платформата си Truth Social. Множество авторитетни медии, сред които и БиБиСи, разглеждат в детайли какъв принос всъщност има Тръмп за края на тези конфликти.

Израел и Иран

12-дневният конфликт в Близкия изток започна, след като Израел нанеси удари върху ядрени обекти на Иран на 13 юни. Тръмп потвърди, че е бил предупреден за атаката от израелския премиер Бенямин Нетаняху, а впоследствие и САЩ нанесоха удари по иранските ядрени обекти. Този ход се възприе като бързо приключване на конфликта.

Десет дни след началото на атаките Тръмп написа, че Иран започва прекратяване на огъня, след 12 часа Израел също ще започне прекрати огъня, а на 24-ия час светът ще приветства официалния край на 12-дневната война.

След края на военните действия обаче върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей заяви, че страната му е постигнала победа и не обяви примирие. От своя страна, Израел намекна, че може да нанесе нов удар по Иран, за да се справи със заплахите.

Според старши-сътрудника в мозъчния тръст на Института Брукингс Майкъл О'Ханлън

няма споразумение за траен мир или за това как да се наблюдава ядрената програма на Иран в бъдеще. По думите му, цитирани от БибиСи, де факто се наблюдава примирие, отколкото край на войната. О'Ханлън обаче би отдал известни заслуги на САЩ, защото отслабването на Иран било стратегически важно.

Индия и Пакистан

Напрежението между двете ядрени държави съществува от години, но през май то прерасна във военни действия след нападение в администрирания от Индия Кашмир.

След четири дни на взаимни атаки, Тръмп публикува, че Индия и Пакистан са се споразумели за "пълно незабавно прекратяване на огъня".

По думите му това е резултат от "дълга нощ на преговори с посредничеството на Съединените щати".

Впоследствие Пакистан благодари на Тръмп и по-късно го препоръча за Нобеловата награда за мир, позовавайки се на неговата "решителна дипломатическа намеса".

Индия обаче омаловажи приноса на САЩ и обяви, че "разговорите относно прекратяването на военните действия се проведоха директно между Индия и Пакистан по съществуващите канали, установени между двете военни страни".

Руанда и Демократична република Конго

Двете държави имат история на дългогодишна вражда, но искрата се запали, след като бунтовническата група от Руанда – М23, превзе богата на полезни изкопаеми територия в източната част на ДР Конго в началото на годината.

През юни двете страни подписаха в Вашингтон мирно споразумение, целящо да сложи край на десетилетия на напрежение и конфликти. Тръмп заяви, че това ще спомогне за увеличаване на търговията на САЩ с двете страни. В споразумението се призовава за "спазване на примирието", договорено между Руанда и ДР Конго през август 2024 г.

Въпреки това двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието, а бунтовниците от М23 заплашват да се оттеглят от мирните преговори.

Според данни на Human Rights Watch през юли бунтовническата група е убила най-малко 140 души в източната част на ДР Конго.

По думите на историка в Оксфордския университет Маргарет Макмилън все още има сражения между двете страни и примирие никога не е било спазвано.

Тайланд и Камбоджа

В края на юли Тръмп обяви в Truth Social, че се обажда на премиера на Тайланд, за да поиска прекратяване на огъня и край на бушуващата с Камбоджа война.

Няколко дни след това двете страни се споразумяха за "незабавно и безусловно прекратяване на огъня", след като напрежението по границата продължи около седмица.

Малайзия беше домакин на мирните преговори, но президентът Тръмп заплаши да прекрати разговорите с двете страни, които са зависими от износа за САЩ, за намаляване на американските мита, освен ако не спрат сраженията помежду си. Така Тайланд и Камбоджа постигнаха споразумение на 7 август, с което целят намаляване на напрежението по общата им граница.

Армения и Азербайджан

Лидерите на двете държави призоваха Тръмп да получи Нобелова награда за мир заради усилията си в постигането на мирно споразумение, което беше обявено в Белия дом на 8 август.

"Мисля, че той заслужава признание за това – церемонията по подписването в Овалния кабинет може би е подтикнала страните към мир", смята О'Ханлон.

През март двете страни обявиха, че са готови да сложат край на почти 40-годишния конфликт заради статута на свързан със статута на Нагорни Карабах. Последните сражения бяха през септември 2023 г., когато Азербайджан превзе анклава, където живееха предимно етнически арменци.

Египет и Етиопия

В случая няма реална война, чийто край да бъде сложен, но има напрежение заради язовир на река Нил. През това лято беше завършен големият етиопски язовир, но Египет твърди, че той застрашава водата, която получава от Нил.

След повече от 12 години на несъгласие, на 29 юни египетският външен министър каза, че преговорите с Етиопия по казуса са в застой. Тръмп от своя страна обяви, че на мястото на Египет би искал водата от Нил и обеща САЩ бързо да решат проблема.

Египет приветства изявлението, но Етиопия обяви, че това е риск за нарастване на напрежението. Засега между двете страни няма официално споразумение, което да урежда споровете им.

Сърбия и Косово

В края на юни американският президент обяви, че е предотвратил избухването на военни действия между двете балкански страни.

"Сърбия и Косово щяха да влязат в конфликт, щеше да бъде голяма война. Казах им: "Ако влезете в конфликт, няма да има търговия със Съединените щати. Те отговориха: "Е, може би няма да влезем в конфликт", заяви Тръмп, цитиран от BBC.

Сърбия и Косово са в непрестанно напрежение след разпада на Югославия и последвалите войни през 1990-те години, а напрежението през последните години нараства.

Според експерти обаче двете държави не са се сражавали, за да става въпрос за война, която трябва да се прекрати.

Белият дом насочва и към дипломатическите усилия на Тръмп през първия му мандат. Тогава Двете държави подписаха споразумения за икономическа нормализация в Овалния кабинет с президента през 2020 г., но и тогава те не са били във война.