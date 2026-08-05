На летището в Лайпциг откриха дрон с взривно устройство до украински товарен самолет

На летище Лайпциг/Хале, в непосредствена близост до украински товарен самолет Antonov, е открит безпилотен летателен апарат с прикрепено взривно устройство. Заради инцидента работата на летището е била временно преустановена за няколко часа, съобщава германското издание BILD.

Според информацията дронът е бил открит късно вечерта на 4 август. Прикрепеният към него пакет е съдържал взривно вещество, а вътре е имало детонатор. До експлозия не се е стигнало, тъй като детонаторът се е оказал неизправен. Разследването се води от Главната прокуратура в Дрезден. Отделът на прокуратурата за борба с екстремизма и представители на службата за борба с тероризма се включиха в разследването.

По данни на BILD нисколетящият дрон първо е бил забелязан от служител на летището. Без да подозира, че носи взривно устройство, той го е хванал и е поставил на земята, след което незабавно е уведомил службата за сигурност. Само 11 минути по-късно на място е пристигнала полиция, която е класифицирала устройството като неидентифицирано взривно-запалително средство.

След това на летището е бил сформиран кризисен щаб. Двете товарни писти и рулежните пътеки са били щателно проверени, а за обследването и обезвреждането на дрона са били привлечени сапьори и дистанционно управляван робот. Полетите са били преустановени до 01:55 ч. на 5 август, след което въздушният трафик е възобновен частично. Южната писта е останала затворена заради продължаващите следствени действия.

BILD съобщава още, че в близост до мястото, където е открит дронът, са се намирали четири украински самолета. Летище Лайпциг/Хале е един от основните товарни авиационни центрове на Германия и се използва, наред с другото, за въздушни превози към Украйна. Според източници на изданието от силовите структури на провинция Саксония към разследването възнамеряват да се присъединят и следователи на НАТО.

Освен това BILD съобщава, че по време на временното затваряне на летището един товарен самолет е бил принуден да прекрати захода си за кацане и да направи нов кръг. По-късно, на около шест километра от летището и на височина приблизително 400 метра, той се е сблъскал с все още неустановен обект. Впоследствие самолетът е кацнал безопасно в Хановер с незначителни повреди по носовата част. В момента полицията издирва оператора на безпилотния летателен апарат.