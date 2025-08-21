На осмия ден делото за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг е преместено в София

На осмия ден от тежкия инцидент в Слънчев бряг, при който шестима бяха помляни от АТВ управлявано от 18-годишен младеж, син на полицаи, делото е преместено в София по разпореждане на изпълняващия функците главен прокурор Борислав Сарафов. Това съобщиха от държавното обвинение.

Състоянието на 35-годишна жена и 4-годишното ѝ дете остава критично и те продължават да са в кома. Останалите четрима са изписани от болницата в Бургас за домашно лечение.

Прехвърлянето на делото става след многократно отправени призиви от страна на близките на пострадалите към управляващите, чиито молби първоначално не бяха чути. За петък те организират протести пред сградата на съда в Бургас и пред Съдебната палата в София.

В петък ще се гледа мярката на 18-годишния Николай Бургазлиев, който е управлявал АТВ-то с висока скорост по центраната алея в морския курорт. На първа инстанция Районният съд в Несебър определи домашен арест за младежа.

Обвинението към младежа на този етап е за нанасяне на средни телесни повреди на повече от едно лице. Предвиденото за това наказание е затвор от 2 до 10 години.

Иницидентът стана на 14 август на централната алея в Слънчев бряг. Ученикът се вряза в нищо неподозиращите хора на тротоара с висока скорост, за да не се удари в идващ срещу него автомобил. Спирачен път нямаше, а общо пострадаха шестима.

Николай Бургазлиев се оправда с неизправност на спирачките на атракционното АТВ, но официално потвърждение на защитната му версия няма.

Междувременно в социалните мрежи се появяват твърдения за подмяна на пробата му за наркотици и съмнения в обективността на разследването в Бургас.

Майката и детето остават в кома

Състоянието на 35-годишната Христина и 4-годишното ѝ момченце остава критично и те продължават да са в кома, каза д-р Светослав Тодоров, заместник-изпълнителен директор по лечебната дейност на болницата в Бургас, цитиран от БТА.

Останалите четирима пострадали са изписани от лечебното завадение. Първи, който беше с леки наранявания беше изписан бащата на пострадалото момченце, а след това и двете му племенички на 6 и 12 години.

Последен е изписан пострадалият служител на хотела, в който беше спряло превозното средство. Всички те са на домашно лечение.

Близките имат притеснения

Близки и познати имат "сериозни съмнения в безпристрастността на съдебния състав, освободил извършителя под домашен арест", се казва в разпрострарнената позиция от Николай Попов, баща на загиналата при катастрофа Сияна.

Припомня се, че родителите на Николай Бургазлиев работят в полицейското управление в Бургас, на чиято територия става произшествието.

"Тази мярка не е присъда и ние добре разбираме това. Оказва се, че когато обвиняемите по такива дела са задържани, те не бавят и спъват процеса. Когато са на свобода е обратното. Престъплението е изключително тежко и има голяма вероятност извършителят да се укрие или извърши друго престъпление. Именно тези обстоятелства е необходимо да разгледа компетентният съд", настояват близките на почерненото семейство.

Те също искат спешно решаване на проблема с липсата на правила за атракциони.

Междувременно в социалните мрежи се разпространяват снимки на личния автомобил на Никола Бургазлиев. Малко преди инцидента той е паркирал колата на "служебния паркинг за налачници" пред сградата на РПУ Несебър.

Близките на потърпевшите посочват, че има съмнения, че тестътът му за наркотици, взет в полицията, а не на мястото на инцидента може да е подменен.

"С мен се свързаха жители на Несебър, които твърдят, че в малкото населено място хората са уплашени и се страхуват от родителите на Никола. Страхуват се за бизнеса си и не само. В малките населени места полицейски служители действат буквално като дерибеи. Колят и бесят. Това се случва в чудесна симбиоза с престъпния свят", пише във "Фейсбук" Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа Сияна.