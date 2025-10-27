На отстранения кмет на Истанбул му измислиха ново обвинение - "политически шпионаж"

Турски съд наложи нова мярка за неотклонение арест срещу отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу и на още двама обвиняеми в "политически шпионаж", предаде ТРТ Хабер.
Имамоглу, който е в затвора от март в очакване на съдебен процес по няколко отделни обвинения в корупция, получи присъда през юли за обида и заплаха към главния прокурор на Истанбул. Бившият кмет на Истанбул отрича всички обвинения срещу него.
Вчера съдът е наложил поредната мярка за неотклонение арест на Имамоглу, политически анализатор Неджати Йозкан и главния редактор на телевизионния канал "Tele1" Мердан Янардаг. Каналът, който е известен с критичната си позиция към турското правителство, беше конфискуван от държавата в петък заради обвиненията в шпионаж срещу Янардаг.
Според обвинителния акт по делото Имамоглу е обвинен в участие в подкупи за набиране на средства за президентската си кампания и в шпионаж с цел осигуряване на международна подкрепа. В документа се посочва, че Йозкан и Янардаг са сътрудничели на Имамоглу, прехвърляйки ключова информация от общината и превръщайки телевизионния канал "Tele1" в "инструмент за шпионаж".
Стотици членове и кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), чийто член е и Имамоглу, са изправени пред обвинения, свързани с корупция и незаконна дейност. От партията определят водените процеси срещу членове на НРП като "политически" и "антидемократични" и обвиняват правителството на Турция в опит за отстраняване на Имамоглу от президентската надпревара.
Редовните президентски избори в Турция трябва да се проведат през 2028 г.
