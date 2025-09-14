На път: От София до Калотина изцяло по магистрала

Последният участък от магистрала "Европа" от Сливница до София (16.5 км) от днес е отворен за движение, макар и с близо 2 години закъснение. Така по цялото трасе от ГКПП "Калотина" до София ще се пътува по магистрален път.

Общата дължина на магистралата, която е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП "Калотина"). То се включва в Северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ "Хемус" и АМ "Тракия".

Имаме нужди от предвидимост и изпълняемост на всички инфраструктурни проекти, заяви премиерът Росен Желязков при откриването. На церемонията присъстваха и министрите на външните работи и на регионалното развитие – Георг Георгиев и Иван Иванов, председателят на регионалната парламентарна комисия Николай Нанков, председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.

Когато откривахме магистралата до Ниш, бяхме уверени, че в много скоро време, до 1-2 години, ще завършим българския участък, но последваха 4-5 години безвремие, отбеляза Желязков. Сега, благодарение на коалиционната мъдрост, партньорството с министър Иван Иванов, БСП, ИТН, съумяваме да довършим това, което беше забавено толкова години, добави премиерът.

По думите му активно продължава строителството и на останалите пътни инфраструктурни проекти, скоро предстои откриването на отсечка от АМ“Хемус“.

Това е смисълът да има редовно правителство, защото дълги служебни и кратки редовни правителства създават усещането, че процесите се случват хаотично, а ние имаме нужда от предвидимост и изпълняемост на всички обекти, коментира премиерът.

Бойко Борисов каза, че откриването на магистралата е хубаво за международния трафик, за тол системата, защото ще генерира повече пари. По думите му най-доволни ще са хората в Божурище, защото чудовищният трафик вече ще минава по магистралата. "Както и в Костинброд, Волуяк, Драгоман, Сливница. Помня, че като започвахме магистралата, минаваше през населени места, през гора, трябваше влакът, цялата международна жп линия да се премести от другата страна", върна се назад Бойко Борисов. Знаем как беше тогава, това трябваше да е готово преди три години – сега резултатът е 50% по-скъпо и три години по-късно, така че българският гражданин си и е платил за безвремието, добави той. По думите му цялото това забавяне е заради управлението на „Продължаваме промяната“.

Магистрала "Европа" беше наречена "спящата" от бившия регионален министър арх. Иван Шишков, заради забавеното ѝ строителство. Изграждането на 63 км магистрала започна по времето на третото правителство на Бойко Борисов, който още през първия си мандат обещаваше да е готова през 2012 г.

Последният участък се забави по вина на държавата заради отчуждителни процедури и преработка на планове.

Финансирането на магистралата беше по оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г. и тя трябваше да бъде завършена най-късно през 2023 г.

Участъкът от магистрала "Европа" (от км 32+447 до км 48+903) преминава по изцяло ново трасе между Сливница и Софийския околовръстен път и ще се влива в Северната скоростна тангента.

Изградени са 5 подлеза, 2 надлеза, 2 моста и 1 виадукт, както и четири пътни връзки и два пътни възела - "Костинброд" и "Мрамор".

Изпълнител на строителството е ДЗЗД "Европа-2022", в което участват "ГБС Инфраструктурно строителство" АД, "Главболгарстрой интернешънал" ЕАД и "Обонато Билд" ЕООД. Стойността на договора с тях беше 266 959 487,34 лв. с ДДС, но най-вероятно цената е актуализирана заради забавеното изпълнение по вина на държавата.

Строителният надзор се осъществява от ДЗЗД "Европа" с участници "Пътинвест-инженеринг" АД, "Стройнорм" ЕООД и "Ер Джи Консултинг" ООД. Техният договор е за 5 599 999,20 лв. с ДДС.