На по крафт бира, мезелъци и занаяти този уикенд на "Улица Хмел"

За трета поредна година фестивалът на българската крафт бира "Улица Хмел" ще събере този уикенд производители, любители и познавачи на пивото, на всякакви мезелъци, сладки изкушения, авторски бижута, плетива и занаятчийски продукти. Мястото е при пилоните на НДК в София, а стартът ще бъде даден още в петък в 17 часа заедно с районните кметове Димитър Божилов (Триадица), Константин Павлов (Лозенец) и Трайчо Трайков (Средец). Това съобщиха организаторите от Кооперация "Хранкооп" и пивоварна Казан Артизан. Проявата е част от поредицата “Фермерски фестивал София 2025” и от Календара на културните събития на Столична община.
Купонът ще продължи и в следващите два дни. В събота наобяд феновете на кехлибарената течност ще могат да видят как сами да си сварят бира в домашни условия вкъщи. В неделя пък ще имат възможност да премерят знанията си в големия бирен куиз – самостоятелно или в отбор до шест души, чиито награди ще са големи и пивки. Също в неделя по обяд гостите ще наблюдават на живо приготвянето на традиционни "бирени свински мезелъци", а след това ще могат и да си хапнат от тях.
Децата пък ще имат на разположение интересни и забавни арт и еко работилници и ще се включат в различни игри по време на феста.
В рамките на трите дни двадесет български пивоварни ще предложат своите уникални рецепти - съвременни и традиционни, а зад щандовете ще стоят самите пивовари, които ще наливат от своята бира, готови да си побъбрят с всеки любител на качественото пиво.
Компания на бирата ще правят изкушения от крафт фуудс сектора, бургери, барбекю, тематична немска кухня, италианска поркета, мексикански храни, традиционна българска скара и натурални фермерски продукти, посочват организаторите.
Над 50 малки български производители, занаятчии, кулинари и организации с кауза ще се представят на събитието. През трите фестивални дни посетителите ще могат да намерят богато разнообразие от фермерски продукти - мед и пчелни, млечни и месни, билки и билкови тинктури, екзотични люти чушлета и продукти с тях, печена тиква и десерти с нея, сушени сливи и пестил, мед и шоколад с шафран, вино и винена литература, както и пълнени картофи, ядки и ядкови продукти, сладолед и сладкиши, дъвки и бонбони с натурални съставки, пробиотични напитки и веган храни.
В специално обособена арт зона пък ще се представят занаятчии с художествено плетиво, авторски бижута и картини, дървени аксесоари, сувенири с традиционни български шевици, натурална българска козметика, восъчни кърпи и торбички, възглавници с естествен пълнеж, настолни игри и организации с кауза.
В петък вечерта гостите на фестивала ще могат да слушат концерт на дуото Куба (китара) & Вели (кахон), които ще представят авторски интерпретации в различни стилове - от джаз, през латино, до балканска музика. Уикенда за доброто музикално настроение ще се грижат Лъчо, фронтмен на бандите Van Cock, Tenderbender и Q-Check.
Входът за всички събития по време на Фестивала на българската крафт бира е свободен.
