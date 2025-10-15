На приемна сме: Парламентът спря работа след заканата на Борисов

Работата на парламента бе блокирана след заканата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че партията му повече няма да прави кворум. В сряда сутринта се регистрираха едва 61 депутати. В залата имаше народни представители от ПП-ДБ, ИТН, Възраждане и МЕЧ. Председателят Наталия Киселова дори не направи повторна проверка на присъстващите, каквато е обичайната практика. Вместо това тя просто обяви за кога е насрочено следващото редовно заседание. Това в сряда продължи по-малко от минута. Излизането на Киселова от залата бе съпроводено от викове "Оставка", идващи от парламентарната група на МЕЧ.

Във вторник лидерът на ГЕРБ бесен обяви, че праща всички депутати да се срещат с електората по места, а поводът за тирадата му бе слабия изборен резултат на партията му на изборите в Пазарджик. Часове по-късно премиерът Росен Желязков отмени насроченото за сряда правителствено заседание. Което означава, че кабинетът също няма да работи. Веднага след заповедта на Борисов в социалните мрежи се появиха съобщения от депутати на ГЕРБ от цялата страна, които обявиха, че ще отварят приемни в своите райони, за да са близо до хората.

Всичко започна в Пазарджик

По график в парламента трябваше да се гласуват промени в някои закони, а за петък е насрочен редовният контрол. Освен това от ПП-ДБ са внесли искане за изслушване на вътрешния министър Даниел Митов заради изборите в Пазарджик. В неделя в едно от близките до града села партийни активисти и граждани блокираха две коли с млади мъже по подозрение, че купуват гласове. У единия бяха открити над 5 хил. лв. в брой. Той обясни, че търсел работници за строителната си фирма.

Победител на изборите в Пазараджик стана "ДПС-Ново начало", а ГЕРБ останаха на шесто място. Във вторник Борисов омаловажи загубата с обяснението, че тези избори не го интересували. Едновременно с това обаче той настоя за "преформатиране" на управлението.

Малко по-късно Делян Пеевски, който до сега е в ролята на неофициален коалиционен партньор, обяви, че е готов да преговаря в Борисов. Той демонстрира желание да влезе в управлението веднага и смята, че е настъпил „преломент момент“.

"Момент, от който зависи това дали ще имаме една стабилна и сигурна държавна власт или ще позволим на интриганти, панаирджии и мераклии да хвърлят страната в поредните предсрочни избори", заяви Пеевски.

Засега не е ясно колко време ще отсъстват ГЕРБ от парламента. Самият Борисов коментира, че най-вероятно за три-четири дни без мнозинство правителството ще се замине. Той демонстрира и че се дразни от поведението на председателя на парламента Наталия Киселова, която според него непрекъснато обикаляла страната по всякакви празници. Тя трябва да пита имаме ли нещо против, заяви Борисов и настоя за оставката ѝ.

Дестабилизация

Преди заседанието да се провали от БСП излязоха с позиция, в която говорят за дестаблизация на държавата и икономическа и социална криза. Социалистите увериха, че в настоящата обстановка на първо място поставят "финансовата и социалната стабилност на държавата и българите".

БСП уточнява още, че очакват от ГЕРБ предложения за промени в управлението. Те щели да вземат решение по тях на заседание на колективните си органи.