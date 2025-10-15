На приемна сме: Парламентът спря работа след заканата на Борисов

Работата на парламента бе блокирана след заканата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че партията му повече няма да прави кворум. В сряда сутринта се регистрираха едва 61 депутати. В залата имаше народни представители от ПП-ДБ, ИТН, Възраждане и МЕЧ. Председателят Наталия Киселова дори не направи повторна проверка на присъстващите, каквато е обичайната практика. Вместо това тя просто обяви за кога е насрочено следващото редовно заседание. Това в сряда продължи по-малко от минута. Излизането на Киселова от залата бе съпроводено от викове "Оставка", идващи от парламентарната група на МЕЧ.
Във вторник лидерът на ГЕРБ бесен обяви, че праща всички депутати да се срещат с електората по места, а поводът за тирадата му бе слабия изборен резултат на партията му на изборите в Пазарджик. Часове по-късно премиерът Росен Желязков отмени насроченото за сряда правителствено заседание. Което означава, че кабинетът също няма да работи. Веднага след заповедта на Борисов в социалните мрежи се появиха съобщения от депутати на ГЕРБ от цялата страна, които обявиха, че ще отварят приемни в своите райони, за да са близо до хората.
Всичко започна в Пазарджик
По график в парламента трябваше да се гласуват промени в някои закони, а за петък е насрочен редовният контрол. Освен това от ПП-ДБ са внесли искане за изслушване на вътрешния министър Даниел Митов заради изборите в Пазарджик. В неделя в едно от близките до града села партийни активисти и граждани блокираха две коли с млади мъже по подозрение, че купуват гласове. У единия бяха открити над 5 хил. лв. в брой. Той обясни, че търсел работници за строителната си фирма.
Победител на изборите в Пазараджик стана "ДПС-Ново начало", а ГЕРБ останаха на шесто място. Във вторник Борисов омаловажи загубата с обяснението, че тези избори не го интересували. Едновременно с това обаче той настоя за "преформатиране" на управлението.
Малко по-късно Делян Пеевски, който до сега е в ролята на неофициален коалиционен партньор, обяви, че е готов да преговаря в Борисов. Той демонстрира желание да влезе в управлението веднага и смята, че е настъпил „преломент момент“.
"Момент, от който зависи това дали ще имаме една стабилна и сигурна държавна власт или ще позволим на интриганти, панаирджии и мераклии да хвърлят страната в поредните предсрочни избори", заяви Пеевски.
Засега не е ясно колко време ще отсъстват ГЕРБ от парламента. Самият Борисов коментира, че най-вероятно за три-четири дни без мнозинство правителството ще се замине. Той демонстрира и че се дразни от поведението на председателя на парламента Наталия Киселова, която според него непрекъснато обикаляла страната по всякакви празници. Тя трябва да пита имаме ли нещо против, заяви Борисов и настоя за оставката ѝ.
Дестабилизация
Преди заседанието да се провали от БСП излязоха с позиция, в която говорят за дестаблизация на държавата и икономическа и социална криза. Социалистите увериха, че в настоящата обстановка на първо място поставят "финансовата и социалната стабилност на държавата и българите".
БСП уточнява още, че очакват от ГЕРБ предложения за промени в управлението. Те щели да вземат решение по тях на заседание на колективните си органи.
Ясно е, че егото бойково е по-голямо от корема му. Тъй че: 1)Бойко премиер за 1-2 месеца за да отнеме рекорда на Ст.Тодоров за най-дълго бил мин.председател; 2) След това кандидат президент, защото само това не е бил. А Пазар джик е само повода, защото резултатът на ГЕРБ е същия като на предните избори - 3 души в ОС. Всички видяхме, че градът си узаконява името -Пазар). Така че стендап представлението на Борисов трябва да се излъчва, за да постигне още един рекорд по гледане. Бог да пази България!
Американска мечта за 699 000 $. Желаещи? https://www.tiktok.com/@s...stian.rodak/video/7525445258801335566
Лош сценарий от където да го погледнеш. Той че Прасчо е активен, енергичен, смел, повратлив, съобразителен, напорист, нахален и умее да използва конюктурата си е самата истина. До кога, не се знае, но поне това се вижда сега. Подобно на Борисов и той гази, но според мен само привидно се подава на емоции. Сам си изгради партията, докато на тиквата май други му я направиха и го цопнаха отгоре, без да преценят, че той може да стигне далеч. Но той се изчерпа, сега там всички се държат за ръце, защото са объркани. Споко, тъпъ...нари за гласуват за ГЕРБ има все още много.
За Тиквата НС винаги е било изтривалка. Сега е там защото това е най- краткият път към микрофоните на онези пърхащи журналя, женички, които попитат глупостите, които му се ронят от устата.
Загрижен. Много загрижен. Но ние не. Защото знаем, че всяко споразумение с Тиквата е къс хартия без стойност. Те също го знаят. Няма вече ду..пе, което да му се върже на тези номера.
Парламента спря работа, защото България от години е заложник на банкянската мутра и на свинята! Докато тези две персони не бъдат изхвърлени от политиката, кризата в обществото ще продължава!
Татяна Буруджиева е ужасно противна, но е абсолютно права, че разликата в Пазарджик е огромна и не може да се обясни само с купен вот, каквито са опорките на пуделите.
Също както и ППДБ, които доста водят в тая посока.
Дегенерацията на Тиквата започна, след като даде интервю на символа на мръсотията в бг журналистика Дудука, а вчерашното му циганско театро беше дъното.Има само два пътя - нов кабинет само с ДПС и ИТН без смотаните комуняги, вицепремиер и няколко министри от ДПС и стабилно управление, или предсрочни избори след като влезем официално в еврозоната, където Шиши ще повтори Пазарджик поне на още 10 места, защото и активът и електоратът на ГЕРБ ще идат при Шиши.Тиквата няма печеливш ход, ако предизвика избори, които Шиши не ще,Шиши ще го разкости.Тиквата ще е младши партньор на Шиши или пенсия.
Толкоз за "държавника" Борисов. ГЕРБ не са партия а ОПГ! Който не го е разбрал - в Карлуково за лечение.