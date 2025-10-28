На живо: Депутатите заседават извънредно за заплатите на медиците

Парламентът се събра на извънредно заседание, за да обсъди законопроекта за заплатите на лекарите и медицинските сестри. Заседанието бе свикано по искане на "Продължаваме Промяната" (ПП) с подкрепата на всички опозиционни парламентарни групи, които събраха необходимите подписи. На днешното заседание ще бъдат разглеждани промени в Закона за лечебните заведения, които предвиждат три варианта за регулация на заплатите на медиците. Миналата сряда управляващото мнозинство отхвърли в парламентарната здравна комисия и трите варианта, включително собствения си, с мотива, че въпросът с възнагражденията на медиците ще бъде регламентиран през Закона за бюджета на Здравната каса.

Председателят на здравната комисия Костадин Ангелов обяви тогава, че управляващите са решили да удовлетворят исканията на младите лекари основната им заплата да е 150% от средната за страната, като пропорционално увеличение ще има и за всички други заети в здравната сфера лекари, медицински сестри и друг персонал. Управляващите обаче все още не са казали колко ще струва това и как ще се гарантират исканите възнаграждения.

Лидерът на ПП Асен Василев заяви миналата седмица, че управляващите лъжат медиците и всъщност готвят увеличение на здравната осигуровка под предлог, че трябват повече пари за изпълнение на техните искания.

Според ПП след отхвърлянето на законопроекта с трите предложения за заплатите в здравната комисия медиците остават без никакви гаранции за ръст на възнагражденията им.

На заседанието на здравната комисия миналата сряда Министерството на здравеопазването (МЗ) представи остойностяване колко би струвал всеки един от три варианта, ако се приложи пропорционално увеличение за всички заети в здравната сфера.

Вариантът на "Възраждане" със 150% от средната заплата за младите лекари и 140% от средната за медицинските сестри би струвал 1.9 млрд. лева по сметките на МЗ.

Вариантът на ПП-ДБ със 150% от средната за младите лекари и 125% от средната за медицинските сестри би струвал 1.7 млрд. лева.

Вариантът на управляващата коалиция заплатите на медиците да са обвързани с нивата в КТД и при липса на такъв да се индексират с ръста на средната заплата би струвал 160 млн. лева.

Тези сметки обаче бяха оспорени от опозицията като нереалистични и прекалено раздути, тъй като включват увеличение на заплатите на категории персонал, които не се нуждаят от повишение.