На живо: Силите на "Вагнер" напредват към Москва

Ръководителят на ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обяви въоръжен бунт срещу руския генерален щаб и по-малко от 10 часа отне на неговите наемни бойци, значителна част от които са престъпници, помилвани от президента Владимир Путин за участие във войната срещу Украйна, да завземат властта в един от най-големите градове в Южна Русия, Ростов на Дон.

В събота преди обед бе съобщено, че "Вагнер" контролира военни обекти в град Воронеж, намиращ се на около 500 километра от руската столица Москва, потвърдиха пред Би Би Си източници от руските служби за сигурност.

Според информация към 17.30 часа българско време силите на "Вагнер" вече са на по-малко от 400 км. от Москва. Не е ясно каква е числеността им.

Руската Калужка област, разположена южно от Москва, въведе ограничения за пътуване по пътищата, които я свързват с Тулска, Брянска, Орловска и Смоленска област.

Областната столица Калуга е на 180 км от Москва.

Военните обекти във Воронеж са взети под контрола на ЧВК "Вагнер“. Армията минава на страната на народа, написа телеграм канал, близък до ЧВК "Вагнер".

Малко по-късно излезе информация, че руски военни хеликоптери са открили въздушна атака срещу военен конвой на "Вагнер“. Това се е случило на магистрала М4 край Воронеж, съобщи Ройтерс, позовавайки се на свидетел.

⚡️Russian airforce targeting a convoy of Wagner equipment on the M-4 highway in Voronezh region this morning pic.twitter.com/4tpgVqjYmx