Над 100 души се натровиха на сватба в Сливенско

Над 100 души - деца и възрастни - са със стомашно-чревни оплаквания и висока температура след посещение на сватбено тържество на 17 август в Сливенско, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Общият брой на гостите на тържеството е бил 750 души.

Към момента 66 от заболелите са приети в болници в Сливен, Търговище, Шумен, Варна, Велико Търново и Ямбол и са в среднотежко състояние.

Лечебните заведения в тези области са информирани за възможността от повишен пациентопоток.

Сформиран е екип от служители на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Сливен и

Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Сливен за изясняване на причините за хранителното натравяне. Изчакват се резултатите от взети проби за микробиологична диагностика.

Българската агенция по безопасност на храните не е била уведомена за провеждането на въпросното масово мероприятие. То е проведено на открито, а не в регистриран по Закона за храните обект.

Информацията, с която агенцията разполага към момента, е, че храната, сервирана по време на тържеството, е домашно приготвена. Взети са проби за микробиологичен анализ от храна, консумирана по време на мероприятието, предоставена от организаторите.

Епидемиологичното проучване продължава.