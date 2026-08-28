Над 100 хиляди руснаци са заминали за Грузия за седмица заради страх от мобилизация

Ако през есента на 2022 г. руснаци масово бягаха от страната след обявяването на мобилизацията от Владимир Путин, то сега, на фона на слуховете за нейното повторение, те започнаха да напускат страната предварително.

През миналата седмица около 113 хиляди руснаци са преминали през граничния пункт "Верхни Ларс" към Грузия – една от малкото страни, до които може да се стигне по суша без виза, отбелязва Политико. Само на 20 август през пункта са преминали повече от 20 хиляди души, което "значително надхвърля" показателите от предходните години, съобщи руската Федерална митническа служба.

В същия ден постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя заяви, че мобилизация "не се планира и не се очаква". По подобен начин той уверяваше, че няма да има и нахлуване в Украйна: на 31 януари 2022 г. Небензя нарече твърденията на западните страни за подготовка на нападение "неоснователни и провокативни".

Правозащитната организация "Школа на наборника" отчита увеличаване на броя на мъжете в призивна възраст, които търсят помощ, разказа пред Политико нейният ръководител Алексей Табалов. По думите му през последните месеци властите активно събират лични данни за резервистите чрез техните работодатели и "дори установяват адресите на техните роднини", за да могат да ги издирят в случай на укриване.

Засега тези мъже са привиквани във военните комисариати, където им се връчват назначения, в които е посочено в коя военна част трябва да се явят, ако бъдат призовани на служба.

Според Табалов това създава основа за по-бързо и прикрито набиране на хора в армията, дори ако официално мобилизация не бъде обявена:

"Достатъчно е просто да изпратят, да кажем, 10 автобуса до определен металургичен завод и да вземат предварително определен брой конкретни хора директно от работните им места: "Петров, Иванов, Сидоров — моля, качвайте се в автобуса", след което автобусът потегля към военна база."

За Кремъл става все по-трудно да набира военнослужещи по договор, казва юрист от организацията "Призив към съвестта", която помага на хората да упражняват правото си на отказ от военна служба по убеждения.

Според данни на украинските военни през последните месеци руските загуби на фронта надхвърлят 30 хиляди души месечно, като в някои случаи достигат дори 40 хиляди. В същото време през тази година руската армия практически не успява да набира повече от 30 хиляди души месечно, а в някои месеци броят е спадал до 27 хиляди.

Затова "от пролетта интересът на правителството към резервистите рязко се увеличи", констатира юристът от "Призив към съвестта".

Резервистите са предимно мъже на възраст до 55 години, които са преминали задължителна военна служба. През 2022 г. тогавашният министър на отбраната Сергей Шойгу оценява броя им на около 25 милиона души.

"Като правило това са хората, които с най-голяма вероятност ще бъдат призовани при мобилизация", казва Табалов.

На този фон федералните власти принуждават регионите да извършват административна и организационна подготовка за мобилизация и да отработват процедурите по призоваване, настаняване, хранене и въоръжаване на местните жители.

През юли ръководството на Росгвардия е предложило поправки в ведомствена заповед, която задължава предварително да се подготвят личният състав, обектите и имуществото за защита от опасности. Предлага се формулировката "при военни конфликти и извънредни ситуации" да бъде заменена с "периоди на мобилизация, военно положение и военно време".

Руснаците започнаха да напускат страната предварително, тъй като сега при изпращане на електронна повиквателна за военна служба автоматично се налага забрана за напускане на страната, дори ако призованият не е обърнал внимание на повиквателната.

Друг "приемен пункт" за бежанци, бягащи от мобилизацията, може да стане Армения, както вече се случи през есента на 2022 г.

Ереван няма да възпрепятства онези, които искат да избегнат изпращането на украинския фронт, заяви пред телевизионния канал "Дожд" секретарят на Съвета за сигурност на Армения Ален Симонян.

"На руския човек мога да кажа само едно: "Добре дошли в Армения". Тук обичаме и уважаваме всички. И тук те ще намерят всичко онова, което са искали да намерят, идвайки в Армения. А обратно в Русия ще се върнат, когато им бъде удобно", отбеляза той.